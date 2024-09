Questo pomeriggio Filippo Bisciglia ha parlato della sua vita privata a Verissimo per poi fare uno spoiler sulla nuova edizione di Temptation Island. Ecco cos’ha rivelato.

Lo spoiler su Temptation Island di Filippo Bisciglia

Questo pomeriggio è andata in onda la prima puntata della domenica di Verissimo e tra gli ospiti abbiamo visto un attore di Endless Love, ma anche Lino Banfi ed Heather Parisi. Quest’ultima ha rivelato quali sono i rapporti con la figlia Jacqueline dopo le polemiche sulle dichiarazioni in base alle quali non avrebbe voluto conoscere il futuro nipotino.

In seguito è stato è stato il turno di Filippo Bisciglia, il quale ha parlato della sua vita privata e della nuova edizione autunnale di Temptation Island. Silvia Toffanin ha mostrato la foto dei concorrenti che presto l’Italia conoscerà e poi la conduttrice gli ha domandato qualche anticipazione e spoiler. Dopo un attimo di titubanza ha replicato:

“Vi ricordate che nella scorsa edizione camminavo di qui e di là, avanti e indietro? Ecco, questa volta ho addirittura corso e forse anche nell’acqua! No scherzo, nell’acqua no, non ho nuotato. Ma posso dire che forse ho anche corso non sulla terra ferma”.

Tutto il pubblico si è stupito e ha applaudito con grande entusiasmo perché non vedono l’ora di poter finalmente sapere che cosa accadrà. La data di partenza di Temptation Island è prevista per il 10 settembre 2024 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa. Filippo Bisciglia è pronto ad accompagnare tutti i protagonisti nel loro viaggio dei sentimenti.

Tutti i concorrenti hanno le loro ragioni per prendere parte al reality e molto presto scopriremo se riusciranno a resistere alle tentazioni oppure se usciranno separati. questo al momento è tutto ciò che sappiamo, ma nel caso in cui dovessero essere rilasciate altre anticipazioni inedite non esiteremo ad aggiornarvi nel più breve tempo possibile.