Durante la puntata di questo pomeriggio di Verissimo Filippo Bisciglia ha fatto una rivelazione che ha sorpreso tutto lo studio. Ha raccontato di aver rifiutato un invito da parte di Maria De Filippi.

Il rifiuto di Filippo Bisciglia alla De Filippi

Filippo Bisciglia è stato uno degli ospiti della seconda puntata di Verissimo e nel corso della sua chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato dell’amore per la sua compagna. Questa gli ha anche inviato un messaggio video nel corso del quale esprimeva tutto l’amore per il compagno e gli ha fatto un in bocca al lupo per il debutto della nuova edizione di Temptation Island.

Tutta Italia non vede l’ora di poter conoscere i prossimi protagonisti e anche il conduttore stesso è emozionato. Tanto che non vede l’ora di vedere a casa la prima puntata da solo e in tranquillità. Ed è per tale ragione che il presentatore ha raccontato di aver rifiutato un invito da parte di Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe voluto vedere il reality insieme, ma lui ha risposto:

“No, non si può fare. Devo stare a casa da solo per scaramanzia”.

Questa decisione infatti proviene da un rito scaramantico, una tradizione che ripete anno dopo anno per far sì che l’edizione corrente abbia successo. Filippo Bisciglia ha quindi rivelato un piccolo spoiler sulle puntate che presto vedremo in onda:

“Vi ricordate che nella scorsa edizione camminavo di qui e di là, avanti e indietro? Ecco, questa volta ho addirittura corso e forse anche nell’acqua! No scherzo, nell’acqua no, non ho nuotato. Ma posso dire che forse ho anche corso non sulla terra ferma”.

Temptation Island comincerà martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa. Tutta Italia non vede l’ora di seguire il viaggio nei sentimenti dei concorrenti e anche noi non potremmo essere più emozionati.