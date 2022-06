Filippo Bisciglia rompe il silenzio su Temptation Island e invia un messaggio ai fan: “Fa tanto male quest’anno” (VIDEO)

1 Il video messaggio di Filippo Bisciglia

Questo periodo dell’anno sarebbe stato il periodo di Temptation Island. Il docu-reality di Canale 5 targato Maria De Filippi sarebbe dopvuto proprio partire con la messa in onda tra questa e la prossima settimana. Avrebbe accompagnato il pubblico in questa calda estate. E alla conduzione ci sarebbe stato come sempre l’amatissimo Filippo Bisciglia.

Purtroppo quest’anno lo show non ci sarà, pare per problemi legati ai diritti. Si tratta infatti di un prodotto internazionale e quindi se non ci sono accordi salta tutto. Tra la delusione generale, oggi è intervenuto proprio il conduttore, Filippo, che ha mandato un video messaggio a coloro che lo seguono. Sul suo profilo Instagram Bisciglia ha voluto salutare tutti i fan del programma.

“Ciao ragazzi, questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l’intero programma. Purtroppo quest’anno non sarà così. Perché questo video-messaggio? Allora diciamo che io ho quasi un milione di follower su Instagram. E sicuramente questo milione di follower è grazie a Temptation Island. Quindi, come potrete immaginare, sto ricevendo tantissimi messaggi da due mesi a questa parte, ma soprattutto in questo ultimo periodo. Dove mi scrivete: ‘Filippo, perché non ci sarà Temptation Island? Filippo, quanto ci mancherà Temptation Island! Non sarà estate senza Temptation Island! Perché non ci dici nulla? Perché non rispondi?’. Eccomi, sono qui a rispondervi adesso.”

Filippo Bisciglia ha quindi continuato rispondendo, finalmente, a tutti i messaggi riguardo l’assenza di Tempation Island. Ecco cosa ha detto…