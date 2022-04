1 Temptation Island non va in onda in estate?

Continuano i rumor per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island. Da tempo ormai si vocifera che Mediaset abbia cancellato il programma. Nessuno sembra sapere niente sul futuro della trasmissione che per Canale 5 ha sempre fruttato ottimi ascolti. Lo stesso Filippo Bisciglia, conduttore dello show, ha rivelato di non avere informazioni al riguardo: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“.

Molti pensano che a prendere il posto del reality sarebbe stato Ultima Fermata. Ma sarà davvero così? A rivelare qualche informazione in più ci ha pensato TVBlog. Il portale ha annunciato, infatti, che Temptation Island non dovrebbe andare in onda questa estate. Non risulterebbe presente all’interno dei palinsesti di Canale 5:

Stando a quanto ci risulta, infatti, non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della TV italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma.

Rivela, inoltre, che dovrebbero venire trasmesse delle repliche al posto di Temptation Island: “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno, nella consueta collocazione del sabato sera, dove da anni è leader incontrastato in termini di ascolti)“. Non tutto, però, sarebbe perduto.

Il viaggio nei sentimenti potrebbe tornare in autunno con registrazione ad agosto in Sardegna. Questo scenario si è già presentato nel 2020 con la versione condotta da Alessia Marcuzzi. Staremo a vedere. Continua…