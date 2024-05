Anita Olivieri e Alessio Falsone non arrivano neanche all’estate: è già finita tra i due gieffini (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 27 Maggio 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato di essersi lasciati dopo alcuni mesi di frequentazione. Ecco le loro parole in una Story di Instagram.

La rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello e nel giro di poco tempo hanno legato e si sono innamorati. Purtroppo però, anche se il loro amore sembrava essere destinato a durare, alla fine hanno deciso di prendere strade separate.

Nonostante si trovino in vacanza insieme ad altri amici ed ex gieffini, tuttavia, la rottura sembra essere stata molto tranquilla. Nel messaggio che hanno scritto entrambi sui social infatti pare chiaro che la loro amicizia non finirà qui. Anche se non stanno più insieme, a causa di alcune incompatibilità caratteriali, non vuol dire che non possano proseguire il loro rapporto in altra forma:

“Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi.

Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”.

Anita Olivieri e Alessio si sono lasciati

Anita Olivieri prosegue nel suo discorso affermando che non ci sono colpevoli in questa storia, ma solo una presa di coscienza comune. Come la stessa ex gieffina afferma, dunque, l’importante è che entrambi siano felici e stiano bene, consapevoli di aver percorso un tratto di strada insieme anche se breve. “Vi abbracciamo forte, a presto“, scrive la Olivieri concludendo il comunicato.