Chiara Ferragni “rinata” dopo l’addio a Fedez: le sue parole

Nicolò Figini | 26 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Stando alle parole di un’esperta di gossip Chiara Ferragni si sentirebbe rinata dopo essersi lasciata con Fedez. Ecco cosa avrebbe confidato l’influencer a Deianira Marzano.

Le presunte parole di Chiara Ferragni

Come ben sappiamo la relazione tra Fedez e Chiara Ferragni è giunta al capolinea ma in molti continuano a sperare che tra loro possa esserci un qualche tipo di ripensamento. A quanto pare però i fan devono abbandonare la loro speranza, così come ha consigliato di fare Deianira Marzano.

L’influencer è infatti stata ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli. Qui ha rivelato di aver parlato con l’imprenditrice digitale in privato e le avrebbe confessato di sentirsi una persona nuova da quando si è lasciata con il rapper:

“Ogni tanto mi scambio messaggi con Chiara in privato. Scrivevo a Chiara ci sarebbe stata la possibilità di un ritorno e lei sempre, in maniera categorica, mi ha detto che è impossibile. Proprio qualche giorno fa mi ha detto ‘io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione”. Non so nel dettaglio cosa sia successo tra loro ma mei me l’ha proprio detto che si sente rinata.

Lei non mi scrive di sua spontanea volontà, mi risponde. A chi pensa che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma rispondo assolutamente no. Se me l’ha detto è perché è una cosa reale. Lei lo sa che mi occupo di gossip e potrei andare a dirlo. Lei sta bene, si sente rinata appunto. Abbiamo visto che ha viaggiato ed è andata a feste…”.

Insomma, Chiara Ferragni oggi starebbe davvero molto bene senza Federico ma ovviamente dobbiamo prendere tutto questo con le pinze. Nonostante l’esperta di gossip sia affidabile è sempre bene attendere che a parlare siano i diretti interessati, soprattutto quando si tratta di faccende così delicate.