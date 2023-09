Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

Grande Fratello

GF: gli autori richiamano Fiordaliso e Beatrice

Dopo tanti anni nella Casa del GF è tornato il tugurio. Tra i concorrenti ad abitare questa parte del loft troviamo tra i tanti Marina Fiordaliso e Beatrice Luzzi. La permanenza nell’antro è un po’ più difficoltosa da gestire, poiché vi è carenza di cibo. Questo infatti ha già generato degli scontri nei giorni scorsi. Pensiamo per esempio alla lite che ha coinvolto Anita Olivieri e Vittorio Menozzi per un piatto di pasta, ma non solo!

Ieri mentre Fiordaliso e Beatrice Luzzi chiacchieravano proprio di questo e di come gestire le provviste, a un certo punto la cantante ha fatto una battuta: “Ora, a parte gli scherzi… in galera la carne c’è, la colazione c’è… “. Di tutta risposta con ironia l’attrice ha detto: “Ma non ti pagano”. Tra un pensiero e un altro, gli autori hanno richiamato le due concorrenti così come tutti gli altri: “Ragazzi, per favore”, si sente dire da una voce maschile. Freddati da questa bacchettata, i presenti sono rimasti in silenzio e hanno accettato la scelta.

La certezza che in questi giorni zia Fiorda verrà richiamata altre 90 volte pic.twitter.com/QPJpdcbmYW — (@barumiliano) September 29, 2023

Non sono mancate in generale altre battute da parte di Marina Fiordaliso sulla situazione da gestire nel tugurio, a cui sono seguite battutine dalle sue compagne d’avventura. La cantante senza troppi peli sulla lingua ha detto quanto segue:

“Proprio come 100 anni fa, a dormire anche in cucina. Siamo tornati indietro con il tugurio di 100 anni. Siamo nei primi del 1900. Quando mio padre doveva ancora nascere, che dormivano nelle campagne, mamma mia”.

Marina Fiordaliso e gli altri gieffini dovranno inevitabilmente cercare di resistere fino alla puntata di lunedì, quando probabilmente il Grande Fratello deciderà chi dovrà abitare il tugurio e chi la Casa. Oppure sarà la sorte a scegliere per loro mediante una nuova prova. Staremo a vedere cosa succederà nel reality show!