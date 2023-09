Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

Scatta il ban per Daniele Dal Moro

Come vi abbiamo raccontato in articoli precedenti Oriana Marzoli non fa più parte del Grande Fratello Vip in Spagna. Mentre il programma sostiene che la concorrente ha abbandonato, la venezuelana ha dichiarato una versione differente. In difesa di Oriana è arrivato subito Daniele Dal Moro, il suo fidanzato. Quest’ultimo ha parlato di “cacciata” da parte della produzione e insieme a Oriana hanno annunciato “azioni legali”.

Dopo questo sfogo social, Daniele Dal Moro ha condiviso una mail ricevuta dal suo avvocato da parte della casa di produzione, Zeppelin che ha riportato quanto segue:

“Ciao Tony, ti chiederei di inviare questa email al tuo cliente: come abbiamo detto, allo Zeppelin ci impegniamo per il benessere delle persone che partecipano alle nostre produzioni. Pertanto, applicando i nostri protocolli, vorremmo offrire a Daniele una consulenza psicologica indipendente, qualora lo ritenga necessario”.

E ancora dalla mail la Zeppelin sostiene di essere stata anche troppo “clemente” nei confronti di Daniele Dal Moro. Ecco cosa si legge ancora:

“Vogliamo inoltre ricordare che il Grande Fratello non ammette in alcun modo comportamenti come quelli posti in essere nelle sue strutture. Il Grande Fratello è un programma televisivo di intrattenimento che è un gioco e va preso così, altrimenti Daniele non potrà partecipare al programma, se dovesse risultare in un comportamento come quello che abbiamo vissuto ieri sera”.

Email questa che è stata pubblicata da Daniele Dal Moro sul suo profilo Instagram a cui ha aggiunto un ironico: “Bannato anche da Telecinco“.

Questa dunque per ora la situazione raccontata da ambo le parti. Vedremo e capiremo se emergeranno altri dettagli a riguardo. Ciò che è certo, invece, è che Oriana Marzoli ha fatto ritorno in Italia e ha potuto riabbracciare il suo fidanzato dopo settimane complicate.