Nicolò Figini | 4 Gennaio 2024

Anita Olivieri è stata accusata dal web perché in molti pensano che non volesse mandare un messaggio per sostenere Beatrice Luzzi

Alcuni utenti del web hanno accusato Anita Olivieri e Letizia Petris di non voler mandare un saluto affettuoso a Beatrice Luzzi perché hanno tentato di fermare il bel gesto di Fiordaliso.

Le critiche ad Anita Olivieri

Ieri sera Fiordaliso ha voluto mandare un bel messaggio a Beatrice Luzzi facendole sentire la loro vicinanza, ma prima che potesse farlo il web ha accusato Anita Olivieri e Letizia Petris di aver tentato di fermarla. Come sappiamo l’attrice sta passando un periodo molto difficile e doloroso in seguito alla morte del papà. Per tale ragione ha lasciato la Casa e non siamo sicuri se tornerà:

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari“.

Proprio per tale ragione Fiordaliso ha espresso la propria vicinanza e le ha mandato un bacio. Poco prima però, come vediamo nel video qui sotto, Fiordaliso si è girata verso Anita Olivieri e le ha detto: “Potrei dire una cosa per Beatrice…“. La Olivieri replica: “Secondo me è meglio di no, ci hanno detto di non farlo“. Viene supportata da Letizia però l’altra le corregge: “Me l’hanno detto loro, mi hanno detto di fare così“.

Ad Anita che le dice di non dire nulla per Bea perché il gf ha detto di non parlarne, Fiorda risponde:"Mi hanno detto loro di fare così".

Capisco bene?

Cioè gli autori vogliono parare il sedere in questo modo?complimenti! #grandefratello pic.twitter.com/oXSe3xfAne — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) January 3, 2024

Il discorso si chiude con Anita Olivieri che dice: “Allora fai come vuoi“. In molti sul web hanno attaccato le due ragazze dicendo che meriterebbero la squalifica per il poco tatto e la poca empatia che hanno mostrato. Lo stesso Signorini, qualche ora prima, si è mostrato indignato dall’atteggiamento di alcuni concorrenti:

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”.

Probabilmente nella puntata in diretta di lunedì 8 gennaio vedremo il conduttore, per lo meno, riprendere l’atteggiamento dei gieffini. Ma staremo a vedere che cosa accadrà.