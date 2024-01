Signorini tuona contro i gieffini dopo l’uscita di Beatrice: “Mancanza d’empatia, senza parole”

NEWS

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi oggi ha lasciato il Grande Fratello, ma non tutti i concorrenti si sono mostrati vicini ed empatici al lutto subito dall’attrice. E non è tardata ad arrivare la dura critica di Alfonso Signorini.

Signorini dopo l’uscita di Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta dopo quanto accaduto nella giornata di oggi con l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi. E l’ha fatto con un post molto critico nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello a tarda sera.

L’addio di Beatrice Luzzi al Grande Fratello ha colto tutti di sorpresa questa mattina. Solo in seguito si è diffusa la notizia della scomparsa di suo padre. Un duro colpo, dopo che la stessa aveva lasciato momentaneamente il programma per stare vicino alla famiglia per via di un intervento che il signor Luzzi avrebbe poi affrontato e superato. Oggi però il triste annuncio.

Non tutti i concorrenti della Casa del Grande Fratello hanno mostrato però empatia verso un avvenimento così grave e delicato. Se c’è chi come Vittorio Menozzi, giusto per prendere un esempio tra tanti, è crollato in lacrime ed è parso profondamente dispiaciuto, altri come Letizia Petris hanno mostrato distacco.

Qualcuno infatti anziché rivolgere un pensiero a Beatrice Luzzi si è preoccupato piuttosto di dover svolgere le attività nella Casa, perché “The show must go on”. Lo spettacolo dovrà pur andare avanti, ma dinanzi a un fatto così importante forse è il caso di fermarsi un attimo. Rimandare le attività ora è necessario e di certo non sono poi così urgenti. La situazione peraltro ha generato anche diverse discussioni tra gli utenti del web, piuttosto contrariati dall’atteggiamento di diversi concorrenti.

Di questo avviso anche Alfonso Signorini, che come detto, su Instagram ha pubblicato un pensiero piuttosto deciso riguardo quanto accaduto dopo l’uscita di Beatrice Luzzi. Il conduttore del Grande Fratello ha postato un commento che ha il sapore di ramanzina: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”.

La storia Instagram di Alfonso Signorini su Beatrice Luzzi e gli inquilini

Ciò lascia intendere dunque che lunedì in puntata si parlerà parecchio di quanto successo a Beatrice Luzzi e della sua uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello. Ma si affronterà anche la reazione avuta dai protagonisti ancora in gioco, che non è stata poi così comprensiva.

La redazione di Novella2000.it e Novella 2000 mandano un abbraccio sincero a Beatrice Luzzi e alla sua famiglia per questa perdita.