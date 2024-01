NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2024

Grande Fratello

Momenti piccanti all’interno della casa del Grande Fratello! In queste ore infatti Fiordaliso, in un momento goliardico, ha rivelato qual è stato il posto più strano dove ha fatto l’amore e non è mancata la simpatica battuta di Beatrice Luzzi.

La confessione di Fiordaliso

Una grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello è certamente Fiordaliso. La cantante, che da svariati anni è nel cuore del pubblico, anche in questa occasione ha saputo conquistarsi l’affetto dei telespettatori e si sta mettendo in gioco senza filtri. Proprio in questi giorni come se non bastasse il web ha particolarmente apprezzato la sensibilità di Marina, che è stata una delle poche concorrenti a mostrare vera empatia verso Beatrice Luzzi, a seguito del grave lutto che ha colpito l’attrice.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Proprio mentre chiacchierava con Beatrice e Stefano Miele, Fiordaliso ha rivelato qual è il posto più strano dove ha fatto l’amore. La cantante così ha affermato:

“Io l’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno”.

A quel punto Beatrice Luzzi, incuriosita, ha chiesto a Fiordaliso: “In che posto stavi? In mezzo? E la posizione qual era?”. La cantante ha così aggiunto: “Eravamo seduti”. Non è mancata la divertente battuta dell’attrice, che replicando alla cantante ha dichiarato: “Ma come seduti? E che c’aveva un ponte?”.

Io morto #grandefratello #gf #luzzers pic.twitter.com/SkobuiOr73 — MarcoC (@MarcomelC) January 10, 2024

Il simpatico scambio di battute tra le due protagoniste del Grande Fratello ha fatto divertire il web e sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti. Nel mentre come sappiamo in questi giorni Marina ha più volte preso le difese di Beatrice con gli altri inquilini, dopo che qualcuno ha fatto battutine sul rientro della Luzzi in casa.