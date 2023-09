Chi è Marina Fiordaliso? Età, marito, canzoni e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 15 Settembre 2023

Cantautrice di successo e già avvezza ai reality show, nel 2023 Marina Fiordaliso torna a far parlare di sé per la partecipazione al Grande Fratello. Ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Ecco alcune informazioni utili come età, altezza, vita privata, marito, figli, canzoni e dove seguirla su Instagram.

Chi è Marina Fiordaliso

Nome e Cognome: Marina Fiordaliso

Data di nascita: 19 febbraio 1956

Luogo di nascita: Piacenza

Età: 67 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 52 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantautrice

Marito: Marina è single

Figli: Marina ha due figli, Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi

Tatuaggi: Marina ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @fiordaliso_official

Marina Fiordaliso età, origini e biografia

Che origini ha, quando e dov’è nata la Fiordaliso? Partiamo per ordine. Marina Fiordaliso, questo il suo nome completo, è nata a Piacenza il 19 febbraio 1956. La sua età quindi è di 67 anni.

La cantante è di Piacenza ma ha origini sarde. Suo papà, di Quartu, è nato a Carbonia. Chi è il padre? Il papà è Auro Fiordaliso, mentre sua mamma Carla.

È la prima di 6 figli e da sempre ha coltivato l’amore per la musica. Nel suo percorso scolastico, infatti, c’è il suo studio per canto e pianoforte. Poi l’iscrizione al Conservatorio.

Dove abita Fiordaliso? La cantante dovrebbe vivere a Roma.

La vita privata di Fiordaliso

Quanti figli ha la Fiordaliso? In merito alla vita privata Marina Fiordalisi è rimasta incinta quando aveva solo 15 anni, quando è nato il primogenito Sebastiano Bianchi nel 1972. Sebbene abbia avuto dei problemi con suo papà si è sposata con il padre del primo figlio. Però grazie al signor Auro si è salvata da un matrimonio tutt’altro che semplice.

Successivamente ha avuto un secondo figlio di nome Paolino Tonoli. Quanti anni ha? È nato nel 1989 dunque ha 34 anni d‘età. L’artista ha cresciuto da sola i suoi figli (non ha alcuna figlia) ed è riuscita a ritrovare la pace con suo padre e la famiglia.

Non ha un fidanzato o marito oggi, Fiordaliso è single e ha dichiarato di non avere più spazio per l’amore. Tra i bei momenti segnaliamo invece la nascita di Rebecca Luna nel 2011, la sua nipotina. È la figlia di Sebastiano, primogenito di Fiordaliso.

Cos’è successo a Marina Fiordaliso? A causa di un tumore ha perso suo fratello Luciano. Nel 2020 a causa del Covid ha perso la sua cara mamma Carla. Mentre l’anno successivo, nel 2021, ha subito la perdita della sua cagnolina che aveva salvato lei stessa nel 2016. Negli ultimi anni menzionati la cantante ha avuto anche dei guai fisici, oggi fortunatamente risolti.

Dove seguire Fiordaliso: Instagram e social

In tutte le maggiori piattaforme social è possibile seguire Marina Fiordaliso. La cantante infatti è presente su Facebook (dove ha anche un profilo privato), ma anche su Twitter e Instagram.

Nei suoi profili ufficiali la Fiordaliso propone tutte le notizie che la riguardano tra palco, musica e vita privata. Non mancano ricordi del passato, ma anche contenuti che riguardano l’oggi e quindi il presente.

Tra le sue passioni c’è quella per la bici, così come i viaggi.

La carriera di Marina Fiordaliso

Fin da piccola Marina Fiordaliso si è innamorata della musica e in particolare ha studiato canto e pianoforte. Poi si è iscritta al Conservatorio e ha esordito con la sua carriera negli anni ’70 grazie al suo ingresso nell’orchestra Bagutti. Con i musicisti la lavorato spesso in sala d’incisione per degli album.

È 1981 quando Salvatore De Pasquale l’ha scoperta e dato modo di partecipare al Festival di Castrocaro. Qui insieme a Zucchero ha guadagnato il primo posto. Poi la vittoria 3 anni più tardi al Festival di Sanremo con Non voglio mica la Luca.

Una carriera straordinaria la sua, costellata anche dalla partecipazione a talent e reality show. Uno su tutti Music Farm nel 2003. Poi ricordiamo il suo sbarco in Honduras a L’Isola dei Famosi. Successivamente ha condotto Piazza Grande con Giancarlo Magalli.

Tra le partecipazioni più recenti segnaliamo Tale e Quale Show nel 2013, ma anche Bake Off Italia con sua madre Carla. Poi ancora Il Cantante Mascherato e tra i recentissimi il ruolo di giurata di iBand su La5 e nel 2023 al Grande Fratello.

Festival di Castrocaro

Come dicevamo la carriera di Marina Fiordaliso è spiccata nel 1981 grazie a Salvatore De Pasquale e alla presentazione della sua canzone al Festival di Castrocaro. Qui ha ottenuto il primo posto insieme a Zucchero.

Sanremo

La partecipazione, una delle tante (dovrebbero essere 8 in totale), al Festival di Sanremo è stata vincente. Con la sua Non voglio mica la Luna, infatti, Marina Fiordaliso ha ottenuto la vittoria.

Album e canzoni di Fiordaliso

In carriera Marina Fiordaliso ha portato al successo davvero tantissimi album e canzoni. Come riferisce gentilmente Wikipedia, questi sono tutti i dischi pubblicati dalla cantante:

1983 – Fiordaliso – ristampato nel 1984 come Non voglio mica la luna con l’aggiunta del brano omonimo

1984 – Discoquattro

1985 – A ciascuno la sua donna

1985 – Dal vivo per il mondo – ristampato nel 1986 con l’aggiunta del brano sanremese Fatti miei

1987 – Fiordaliso

1989 – Io…Fiordaliso

1990 – La vita si balla

1991 – Il portico di Dio

1992 – Io ci sarò

1994 – E adesso voglio la luna

1998 – Sei bellissima – album di cover (versione italiana di Como te amaré del 1997) – ristampato nel 2002 con diverso ordine delle tracce

2002 – Risolutamente decisa

2004 – Come si fa – nuova ristampa di Sei bellissima più due inediti all’inizio, a cui seguono le altre tracce, nell’ordine del 1998

2011 – Sponsorizzata – album con 9 inediti + DVD del concerto tenutosi a Roma al Teatro Ambra Jovinelli il 24 settembre 2011 + CD live del medesimo concerto

2012 – Fiordaliso Live – album live contenente l’inedito Niente più di te con Omar Codazzi

2015 – Frikandò

Oltre a questi album negli anni ha collaborato con diversi artisti. Quante canzoni ha fatto Fiordaliso? Citarle tutte sarebbe davvero impossibile, ma possiamo dirvi che Non voglio mica la Luna è una delle sue tante hit.

Programmi TV con Fiordaliso

Negli anni di carriera Marina Fiordaliso l’abbiamo vista protagonista di diversi programmi TV in qualità di concorrente, ma anche di inviata e giurata. Eccoli tutti:

Premiatissima ( 1986)

Domenica Mondiale (1987)

Europa Europa (1990)

Domenica in (1993-1994)

Simpaticissima (1996)

Music Farm (2004)

Piazza Grande (2004-2006, 2007-2008)

La Talpa 3 (2008)

Ciak… si canta! (2011)

Tale e Quale Show 3 (2013 e 2016)

Il torneo 2 (2013)

Il torneo 3 (2014)

L’Isola dei Famosi 11 (2016)

Celebrity Bake Off Italia (2017)

La prova del cuoco ( 2018)

Citofonare Rai 2 (Rai 2, 2022)

Il cantante mascherato (2022)

iBand (La 5, 2022)

Music Farm

Ha partecipato alla prima edizione di Music Farm, Marina Fiordaliso.

A vincere quell’edizione Riccardo Fogli.

La Talpa

Un altro reality che ha visto concorrente Fiordaliso è La Talpa. Durante la terza edizione la cantante si è messa in gioco nel programma presentato da Paola Perego.

Karina Cascella ha trionfato quell’anno. Marina, invece, è stata eliminata quasi subito.

Fiordaliso a Tale e Quale Show

È il 2013 quando Marina Fiordaliso ha partecipato alla terza edizione di Tale e Quale Show.

Vincitore di quell’edizione Attilio Fontana.

Poi l’abbiamo ritrovata nei tornei.

Isola dei Famosi

È il 2016 quando Marina viene confermata come partecipante dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La cantante però è uscita dopo poche settimane e la sua permanenza è stata di 20 giorni.

Il Cantante Mascherato

Tra le apparizioni più recenti di Marina Fiordaliso in TV segnaliamo la partecipazione a Il Cantante Mascherato, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Qui la cantante è stata eliminata subito e ha indossato la maschera di Gallina.

iBand

Nel 2022 è stata giudice del programma iBand, in onda su La5.

Marina Fiordaliso al Grande Fratello

Tanto si è parlato della sua partecipazione e finalmente è stata confermata in data 15 settembre 2023. Anche Marina Fiordaliso entra a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Alla conduzione troviamo Alfonso Signorini. Con lui studio l’opinionista Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

Mix tra vip e nip per il nuovo Grande Fratello. Conosciamo chi sono tutti i concorrenti? Qui di seguito vi forniamo tutti i nomi e in particolare l’elenco delle donne della Casa più spiata d’Italia:

Tra gli uomini del Grande Fratello vediamo invece:

Tra loro ci sarà un solo vincitore! Chi avrà la meglio?

Il percorso di Fiordaliso al Grande Fratello

Durante le anticipazioni del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha confermato la presenza di Marina Fiordaliso. Qui i momenti salienti del suo percorso nel reality di Canale 5: