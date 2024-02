Grande Fratello “ballerino”, il reality cambia ancora giorno: quando va in onda la finale

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Grande Fratello

La programmazione del Grande Fratello cambia ancora nelle prossime settimane e ci si chiede quando vada in onda la finale

Il programma più ballerino di Mediaset è sicuramente il Grande Fratello. Il reality, infatti, continua a cambiare giorno di messa in onda, in particolare il secondo appuntamento settimanale. E così abbiamo alcune informazioni su quando andrà in onda nei prossimi mesi e il giorno della finale.

Quando va in onda il Grande Fratello?

Se anche voi state perdendo la testa sulla programmazione del Grande Fratello è tutto normale. Sì perché il reality è il programma più ballerino di Mediaset. All’inizio doveva andare in onda il lunedì e il venerdì. Poi il venerdì è stato subito sostituito dal giovedì. A volte è andato in onda con un solo appuntamento (quello del lunedì) per lasciare posto alle partite di calcio. Si è svolta anche la programmazione al sabato sera nel mese di dicembre e adesso ce lo siamo ritrovato al mercoledì.

Se pensavate che fosse finita qui, vi sbagliate, perché c’è un altro cambio. Anche la prossima settimana i giorni di messa in onda del GF sono fissati al lunedì e al mercoledì. Ma dalla settimana successiva ci sarà un cambiamento. Con la fine di Ciao Darwin (il prossimo venerdì), sembrava che il Grande Fratello prendesse il suo posto. Ma secondo ciò che riporta TV Blog, pare che Mediaset abbia nuovamente cambiato idea. Nella prima serata di venerdì verrebbe messa la soap opera Terra Amara, mentre il GF tornerebbe nuovamente al giovedì. Si legge su TV Blog:

“Dopo la fine di Ciao Darwin, prevista per venerdì prossimo, la serata del venerdì vedrà in campo la telenovela a basso costo ma ad alto profitto Terra amara. Quindi Terra amara sfiderà The voice senior. Il Grande fratello dunque si sposta al giovedì sera, guadagnando così, nella sua seconda puntata settimanale, la storica serata del giovedì, quella cioè dove era nato”.

Ma quando andrà in onda la finale del Grande Fratello? Se la fine era prevista per marzo, era girata voce di un proseguo fino a metà aprile. Ma c’è da dire che l’8 aprile inizierà la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Quindi ci sarà sciuramente un altro cambio di programmazione per il GF. Ecco che quindi la finale potrebbe essere prevista per il giovedì 4 o il giovedì 11 aprile.

Vi terremo aggiornati!