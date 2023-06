NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

È Fiorello show al TG1

In questi giorni si è conclusa la prima edizione di Viva Rai 2, che è stata un vero e proprio successo. In attesa di scoprire se il prossimo anno l’amato programma condotto da Fiorello farà ritorno in tv, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Proprio il conduttore, che nel mentre ha annunciato la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo, è stato ospite di Sonia Sarno al TG1, e proprio durante la sua presenza in studio non è mancato un vero e proprio show. Il presentatore infatti in diretta ha cercato su internet alcune informazioni sulla sua collega, e a quel punto ha fatto una rivelazione inedita, affermando:

“Sono andato su Wikipedia e ho cercato Sonia Sarno, ho cercato te. Incredibile amici, non mi sbagliavo. Sonia Sarno nasce ballerina, addirittura ha ballato a Fantastico. C’è scritto che conosce le coreografie della Cuccarini. Sonia, non può finire questa edizione del TG1 se non mi fai la coreografia de La Notte Vola. Solo questo”.

A quel punto Sonia Sarno, seppur imbarazzata, si è prestata a questa scenetta che è già diventata iconica, e insieme a Fiorello si è esibita in diretta con la celebre coreografia de La Notte Vola di Lorella Cuccarini. Poco dopo, con ironia, la conduttrice ha affermato divertita: “20 anni al TG1 polverizzati in un minuto. […] Veramente perdonatemi“.

Fiorello show al #Tg1: Sonia Sarno fa la Cuccarini pic.twitter.com/JD44OIaPbw — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 10, 2023

Ma non è finita qui. Poco dopo il presentatore di Viva Rai 2 si è lanciato in alcuni passi di danza, per poi salutare la Sarno affermando: “Ballando con le Stelle ti aspetta”. Anche in questo caso non è mancata la battuta della giornalista, che ha aggiunto: “Sono rovinata”. Il divertente momento nel mentre ha fatto il giro del web, facendo sorridere sia il pubblico da casa che tutti gli utenti sui social.