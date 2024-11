Flavia Vento ha parlato a Belve della sua visione sui rapporti intimi e di ciò che pensa della castità.

Le parole di Flavia Vento sui rapporti intimi

Nel corso della prima puntata di Belve, l’ultima intervista è stata tutta dedicata a Flavia Vento. La showgirl ha parlato della sua carriera e della sua visione del mondo e delle credenze in merito a ciò che pensa sui rapporti intimi:

“Il sess0 può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me“.

Dopo aver definito ‘satanico‘ il sesso, quindi, ha anche ricordato di essere casta da diversi anni. Oggi Flavia Vento non ha un amore e non cerca nemmeno un uomo perché sta bene con i suoi cani. Per innamorarsi di nuovo, infatti, deve presentarsi un ‘superuomo‘:

“Io sono stata molto delusa dagli uomini che ho avuto. I fidanzati che ho avuto non sono stati degni di stare accanto a me. Uno giocava al casinò, l’altro mi tradiva, l’altro beveva.

Era sempre un fare la crocerossina. Gli uomini mi hanno deluso. Ora prima di andare con un uomo dovrà essere un superuomo”.

Successivamente, Flavia Vento ha raccontato delle sue esperienze in ambito delle relazioni internazionali. Avrebbe avuto una piccola avventura con Bruce Willis e avrebbe conosciuto anche Leonardi DiCaprio, con il quale però non ci sarebbe stato nulla a causa di alcuni funghi avariati.