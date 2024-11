Riccardo Scamarcio ha risposto a una dura critica di Federico Moccia, con cui ha lavorato in 3 metri sopra il cielo

Nella prima puntata di Belve, Riccardo Scamarcio ha risposto a un commento che Federico Moccia ha fatto contro di lui in passato. Ecco cos’è successo.

Federico Moccia contro Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio è stato il protagonista del film 3 metri sopra il cielo. Questo film, nei primi anni 2000, è stato il trampolino di lancio che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Tuttavia, Federico Moccia – che ha scritto il libro da cui è tratto il lungometraggio – ha lanciato una critica all’attore in passato.

Nella puntata di Belve, quindi, Francesca Fagnani ha voluto leggerlo a Scamarcio. Lo scrittore lo ha accusato di non averlo ringraziato e lo ha additato come irriconoscente:

“Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino lo deve proprio 3 metri sopra il cielo”.

La reazione di Riccardo Scamarcio è stata di grande sorpresa e ha affermato di non aver lavorato a stretto contatto con Moccia. Poi con grande ironia ha detto:

“Lui è matto, io ho fatto il film con Luca Lucini, che era il regista del film. Io non ho mai rinnegato quel film. Adoro 3 metri sopra il cielo. Non lo so, avrà pure lui preso qualcosa…”.

Vedremo se nel prossimo futuro Federico Moccia risponderà a tutto questo. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.