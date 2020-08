Buone notizie per le condizioni di Flavio Briatore recatosi in ospedale per un’altra malattia. Il San Raffaele intanto dirama un comunicato stampa

Flavio Briatore ha fatto delle dichiarazioni in merito alla sua condizione medica, che tanta ansia ha messo nel mondo dei suoi amici e ammiratori. Dopo il ricovero avvenuto al San Raffaele di Milano, in un primo momento era stato detto dal settimanale L’Espresso che fosse risultato positivo al Covid. Alcuni avevano parlato di ricovero in condizioni serie e addirittura di terapia intensiva.

Questa ultima voce era stata subito smentita, dato che è intervenuta subito Patrizia Spinelli, il suo braccio destro, con un comunicato. Qui si diceva che non era stato ricoverato in condizioni serie e ringraziava per i tanti messaggi di solidarietà arrivati da tutto il mondo. Poi è anche intervenuta la sua amica personale Daniela Santanché, coinvolta anche nella gestione del Twiga, che ha ribadito quanto detto. Flavio Briatore, che la Santanché aveva appena sentito, è stato in realtà ricoverato per una prostatite.

Una malattia per cui tra l’altro aveva già sofferto e di cui era stato colpito qualche mese fa. Dato che non si sentiva bene ha dunque preferito essere ricoverato, come in precedenza, dal professor Zangrillo. Per quanto riguarda il tampone del Covid, poco fa è stato comunicato il risultato dall’ospedale San Raffaele.

Il comunicato del San Raffaele

Ecco quanto si legge sulla nota ufficiale pubblicata dall’ospedale:

“L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2». È quanto si legge nella nota del San Raffaele in cui si precisa che «il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati». «L’Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio»”

Flavio Briatore non ha ancora parlato di quanto dichiarato dal comunicato. Su questo non ci permettiamo di aggiungere nulla, dato che è una libera scelta del paziente rendere noto o meno il risultato di un’analisi medica. Tutta la Redazione di Novella2000 e di Novella2000.it sono vicini a Flavio Briatore e gli augurano una pronta guarigione, con la speranza che sia dimesso al più presto.

Roberto Alessi.

