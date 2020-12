Flavio Briatore a Dubai: ‘Ho inaugurato la nuova stagione del Billionaire’

Flavio Briatore vola a Dubai e su Instagram puntualizza: “Sono partito per lavoro, ho inaugurato la nuova stagione del Billionaire”.

Mentre l’ex moglie si prepara stasera alla prima puntata del GFVip da spettatrice, Flavio Briatore fa chiarezza sul suo recente viaggio negli Emirati, peraltro in compagnia del figlio Nathan Falco. Secondo le malelingue, l’imprenditore piemontese ne avrebbe approfittato per una fuga che, tenendolo a debita distanza del gossip, ha finito per alimentarne dell’altro. Ma a mettere i puntini sulle i è proprio lui, che nei giorni scorsi si è espresso via social condividendo uno scatto dalla predellina del suo aereo privato. Nessuna vacanza: Briatore è dovuto partire per inaugurare la nuova stagione del Billionaire di Dubai.

“Sono andato a Dubai per lavoro,” ha lasciato scritto in didascalia, “per l’apertura del nuovo concept Billionaire che tra l’altro sta riscuotendo un successo straordinario”.

Il locale, come quello in Sardegna, era rimasto chiuso per via delle misure anti-contagio prese nel corso della pandemia da Coronavirus.

“Ho portato mio figlio Falco con me,” ha proseguito, “assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire”.

Nathan riabbraccia mamma Elisabetta

Insomma, da buon padre Briatore si è preso cura della prole sorvegliando Nathan Falco con grande attenzione anche a Dubai. Ma oltre al tempo dedicato allo studio, padre e figlio si sono divertiti a fare escursioni nel deserto o un giro in quad.

“Il motivo di questa mia decisione”, si è avviato poi a concludere l’imprenditore, “è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio“.

Non c’entrerebbe nulla insomma il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, che anzi navigherebbe in acque molto più tranquille di quanto si scrive altrove. Tanto è vero che all’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, voluta proprio per riabbracciare il suo bambino, Elisabetta non ha dovuto attendere. “È stato un momento da togliere il fiato”, ha commentato la Gregoraci via Instagram.

Elisabetta e Flavio sono stati insieme dal 2006 circa fino al 2017, quando hanno deciso di divorziare consensualmente. Il loro matrimonio è durato una decina d’anni, gli stessi che oggi ha Nathan Falco.

Novella 2000 © riproduzione riservata.