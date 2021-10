Flaza viola il regolamento ad Amici 21

Nel corso del pomeridiano di Amici di oggi non solo il momento di tenerezza tra Albe e Serena o il guanto di sfida di Raimondo Todaro (con tanto di replica piccata della Celentano), ma parte della puntata è stata dedicata anche a Flaza. La cantante è stata protagonista di un’altra infrazione e avrebbe così violato quello che è il regolamento.

Alle 16:54 la produzione di Amici 21 ha avvisato i cantanti di recarsi autonomamente alla prova costumi. Alla chiamata della redazione ha risposto Alex, il quale ha avvisato così gli altri compagni. Alle 17:03 Flaza ha preparato i suoi vestiti per la prova costumi, per poi chiedere dei consigli a Serena sugli abiti scelti. Alcuni minuti dopo ha preso il via il momento con i costumisti di Amici. Tutti i cantanti si sono presentati. Tutti tranne una.

Flaza infatti ha continuato a svolgere le mansioni domestiche in cucina, intenta così a preparare varie pietanze. A quel punto ad attirare la sua attenzione è stato Luigi che le ha chiesto: Ma tu sei già andata dalla costumista, Fla? Guarda che puoi andare così, non per forza su chiamata. Noi siamo andati tutti di colpo”. La cantante ha detto che si sarebbe recata in sala dopo la preparazione del ciambellone.

Peccato, però, che tra una cosa e l’altra Flaza abbia totalmente rimosso la cosa e l’orario a disposizione per i cantanti ormai è scaduto. Anche Alessandra ha domandato alla collega se si fosse o meno recata per la prova costumi, aggiungendo che le hanno conservato delle cose: “Devi andare tu! Adesso? Non c’è nessuno penso. Ti devi muovere perché se ne stava per andare. Guarda che sono andati tutti, sei tu che stavi dormendo”, intendendo quanto fosse presa da altro.

Nel mentre la costumista è andata via e Flaza ancora non si è presentata da lei. Troppo tardi infatti ha scoperto che oramai non c’era più tempo. Successivamente anche Alex l’ha rimproverata e lei ha tentato in tutti i modi di giustificarsi.

Arriva il momento della prova costumi per i cantanti ma Flaza… #Amici21 pic.twitter.com/gAJfPHYweG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2021

(VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI) La violazione del regolamento (l’ennesima) da parte di Flaza, stando alle anticipazioni di Amici 21, le costerà il posto nella scuola. La puntata dove è prevista la sua eliminazione andrà in onda domenica su Canale 5.

