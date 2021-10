La richiesta di Alessandra Celentano

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21 e anche oggi gli allievi dovranno esibirsi per poter riconfermare le loro maglie. Quando però è stata la volta della performance di Dario è accaduto qualcosa di inaspettato. Alessandra Celentano infatti ha chiesto al ballerino di danzare senza pantaloni, per poter vedere il suo corpo. Tuttavia l’allievo di Veronica Peparini è rimasto spiazzato, e ha così risposto di non indossare i boxer adatti per potersi esibire senza pantaloni.

La stessa Veronica a quel punto ha invitato il ballerino a tornare in casetta per cambiarsi, per poter accontentare la richiesta di Alessandra Celentano. Prima che Dario lasciasse lo studio però a intervenire è stata Maria De Filippi. La conduttrice ha così chiesto al ballerino se volesse ballare senza pantaloni e a quel punto lui ha risposto di no. Ma non solo. L’alunno ha anche spiegato il perché della sua scelta, dichiarando (QUI per il video):

“Sono molto sincero. Sono consapevole delle linee che posso avere o non avere. Questa coreografia mi piacerebbe farla come sono vestito adesso. È una coreografia importante questa, è come mi vestirei io nella vita. Questa canzone la ascoltavo con mamma mentre andavo in Germania a trovare la mia famiglia. A un certo punto non abbiamo più potuto viaggiare per motivi economici. Quindi è come mi vestirei io per andare a fare un viaggio per andare a trovare la mia famiglia. Non andrei mai in culotte”.

Alessandra Celentano ha così accettato la motivazione del ballerino e a quel punto Dario ha promesso che la prossima volta ballerà senza pantaloni, per accontentare la richiesta dell’insegnante.

