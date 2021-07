Falò di confronto tra Floriana e Federico: lui chiede perdono, lei spiazza tutti (VIDEO)

1 Floriana vuole il confronto

Nella quarta puntata di Temptation Island 2021 c’è stato un nuovo falò di confronto anticipato, quello tra Floriana e Federico. Tutto è iniziato dopo l’ultimo falò che l’ha molto sconvolta. Successivamente lei ha vissuto dei giorni pesanti ricevendo vari video del fidanzato.

Il primo video nel pinnettu l’ha gettata nello sconforto perché si è sentita ancora una volta messa a paragone. In un secondo pinnettu Floriana ha visto Federico ancora più vicino alla single Vincenza e ammettere di essere attratto da una come lei perché la considera la persona ideale con cui stare. Poi è arrivato un terzo pinnettu lei ha visto lui ancora con la single mentre si mostrava anche geloso. A questo punto Floriana ha espresso totalmente la volontà di volersene andare.

Così ha chiesto a Filippo Bisciglia il confronto con il fidanzato perché lo ha visto vicino sempre alla stessa ragazza, la single Vincenza. E in queste circostanze lo ha visto più volte mancarle di rispetto. Stufa di tutto questo, è arrivata al punto di non voler più aver niente a che fare con lui.

Così Filippo ha avvertito Federico, ma lui ha deciso di non presentarsi e Floriana è stata costretta a tornare nel villaggio. Qui ha visto un video in cui Stefano diceva che Federico non era più innamorato di lei, ma non lo voleva ammettere. Al falò Floriana ha visto un video in cui il fidanzato diceva di sentire la sua mancanza, ma in un secondo video ha portato la single Vincenza a cena fuori.

Floriana ha detto di non credere alla mancanza detta dal fidanzato e di voler mettere un punto alla storia. Così ha richiesto il falò di confronto e questa volta Federico ha accettato. Ecco cosa è successo…