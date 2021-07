Federico chiede un nuovo falò a Floriana: la decisione di lei stupisce il web (VIDEO)

1 Il primo confronto di Floriana e Federico

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2021 c’è stato il falò di confronto anticipato tra Floriana e Federico. Era stata lei a chiederlo, per ben due volte. I motivi erano molto semplice: il fidanzato si era avvicinato troppo ad una tentatrice e lei non aveva intenzione di vederlo farsi la storiella, inoltre continuava ad usare parole non molto carine nei suoi confronti quando parlava con gli altri.

Alla prima richiesta lui non si era presentato, ma aveva accettato la seconda volta. E lo aveva fatto perché si era accorto che sentiva la mancanza della fidanzata e voleva stare con lei.

Arrivato al falò, Floriana, molto risoluta, si è sfogata con Federico esternandogli quanto l’avesse fatta soffrire in quei giorni facendo e dicendo certe cose. E ha espresso la volontà di non voler più stare con lui, poiché riteneva che non fossero fatti l’uno per l’altra. Lui, a questo punto, si è messo a piangere e ha detto di aver capito negli ultimi giorni di voler stare con lei e di sentire la sua mancanza.

Lei non ha sentito ragioni ed è rimasta sul suo punto, decidendo quindi di lasciare il programma da sola. Lui non ha potuto che accettare questa decisione, molto amareggiato.

La loro storia non è però finita qui e ha avuto un seguito…