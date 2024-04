Ricordate Floriana Messina? La storica “rivale” di Ilenia Pastorelli al GF12 svela in che rapporti sono adesso

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2024

L’intervista di Ilenia Pastorelli a Belve ha riportato “in vita” il GF 12 e in particolare le dinamiche che avvenivano all’interno della Casa. Ed ecco che la mente torna ai litigi tra lei e Floriana Messina. Ma la verità è che le due ex gieffine vanno molto d’accordo. È stata proprio Floriana a rivelare un aneddoto che il pubblico non si aspettava.

Floriana Messina racconta un aneddotto su lei e Ilenia Pastorelli del GF 12

Sono passati 15 anni dal GF 12 ma c’è chi ancora lo ricorda con molto piacere. Si tratta dell’edizione che vide la vittoria di Sabrina Mbarek, ma ci fu anche il ritorno di tre ex concorrenti: Cristina Del Basso, Patrick Ray Pugliese e Ferdinando Giordano. Molti però sicuramente lo ricorderanno per le liti tra due donne diventate poi note: Ilenia Pastorelli e Floriana Messina.

Ecco, quelle liti e le imitazioni di Floriana nei confronti della coinquilina sono ancora impresse nella memoria degli spettatori. Ma se pensavate che le due non si sopportino, in realtà non è così. La stessa Floriana lo ha rivelato rispondendo ad alcune domande sul suo profilo Instagram. E ha spiegato come ci sia dell’affetto tra lei e Ilenia. Tra l’altro, con l’intervista di Ilenia Pastorelli ieri a Belve, la Messina si è anche complimentata con l’ex compagna di GF.

Un utente ha chiesto a Floriana in che rapporti fosse rimasta con Ilenia. E lei ha risposto: “Ogni volta che ci siamo incontrare, ci siamo sempre abbracciate. Non c’è quella rivalità che vedevate in TV. È una ragazza molto intelligente e sono contenta della carriera che ha fatto. Ho da poco visto qualche frame dell’intervista con la Fagnani, lì traspare tutta la sua simpatia e sarcasmo”.

Ma non solo, Floriana Messina ha anche aperto le porte a una reunion proprio con Ilenia Pastorelli e gli altri concorrenti del GF 12. A chi le chiede infatti quando sarà possibile averla, lei ha risposto: “Se voi fan organizzate, io ci sono senza problemi”. Fan del GF 12, avete voglia di organizzare una bella reunion?