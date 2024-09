Per i 40 anni di Forum tra gli auguri dei vip arrivano anche quelli speciali della “rivale” Antonella Clerici

40 anni di messa in onda di Forum e oggi il programma è tornato in TV con degli auguri davvero speciali da parte di alcuni vip. Tra questi sono arrivate anche le belle parole di Antonella Clerici, “rivale” dello show poiché in onda alla stessa ora con È sempre mezzogiorno su Rai1.

Antonella Clerici fa gli auguri a Forum per i suoi 40 anni

Era il 29 settembre 1985 e a Mediaset andava in onda per la prima volta Forum. Siamo a settembre 2024 e il programma di Rete4 è ancora presente nei palinsesti arrivato alla sua 40^ edizione. 40 anni di storie di tribunale e di casi di diritto civile che appassionano i telespettatori.

LEGGI ANCHE: Kate Middleton celebra la fine della chemioterapia: “Mesi durissimi, ora sono libera dal cancro” (VIDEO)

Tanti sono stati i conduttori, i giudici e i personaggi che hanno composto il cast del programma. La prima conduzione è stata di Chaterine Spaak (dal 1985 al 1988). Il volto storico è sicuramente quello di Rita Dalla Chiesa che è stata conduttrice dal 1988 al 1997 e poi dal 2003 al 2013. Nella sua pausa venne sostituita da Paola Perego e dal 2013 c’è Barbara Palombelli.

Proprio la Palombelli ha aperto oggi, lunedì 9 settembre, la nuova edizione di Forum e l’ha fatto lanciando un video di auguri. Alcuni volti noti della TV hanno voluto dedicare un messaggio a questo storico programma. E così troviamo le belle parole di Gerry Scotti, Cesara Buonamici, Paolo Bonolis, il direttore del Tempo Tommaso Cerno. E ancora, la giudice Simonetta Agnello Hornby, le ex conduttrici Perego e Dalla Chiesa e pure Francesco Totti.

Ma tra i tanti messaggi di auguri c’era anche quello di Antonella Clerici. La nota conduttrice di È sempre mezzogiorno è molto amica della Palombelli e il suo programma va in onda su Rai1 alla stessa ora di Forum. Quindi le due conduttrici sono in un certo senso “rivali”, ma in realtà mostrano sempre sostegno reciproco. Ecco le parole di Antonella Clerici:

LEGGI ANCHE: La cantante Anna fa una sorpresa a una sua piccola fan malata di leucemia

“Non ci posso credere, sono già passati 40 anni. E adesso Barbara ci sei tut che hai portato di nuovo lustro e bellezza a questo programma. Ahimè, sempre contro di noi! Però sono felice perché è un po’ come avere un’amica dall’altra parte, una bella trasmissione con cui confrontarci. Ed è bello così”.

Non è la prima volta che Antonella Clerici e la Palombelli incrociano i loro programmi. A dicembre dello scorso anno, in occasione del compleanno della Clerici, la collega le aveva mandato un messaggio di auguri mentre si trovava nello studio di Forum.