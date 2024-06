Mew si è tatuata il nome di Matthew sul braccio (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Mew, ex allieva di Amici 23, si è tatuata sul braccio il nome del suo fidanzato Matthew. Ecco la foto che ha sorpreso in fan

In queste ultime ore Matthew ha pubblicato la foto di un nuovo tatuaggio di Mew, che si è fatta scrivere sul braccio il nome del fidanzato.

Mew si tatua il nome del fidanzato

Matthew e Mew sono inseparabili da quando si sono conosciuti tra i banchi di Amici 23. I due cantanti hanno subito trovato una connessione speciale e insieme hanno deciso di lasciare la scuola. Come sappiamo Mew ha dovuto abbandonare il suo sogno nella scuola a causa di un problema con la depressione, mentre il fidanzato ha deciso di seguirla per sostenerla.

Entrambi in più di un’occasione si sono detti molto innamorati l’uno dell’altra e anche in queste ultime ore ne hanno dato dimostrazione. Sul profilo Instagram di Matthew è apparsa una foto del braccio della fidanzata sopra il quale compare un nuovo tatuaggio: il nome del compagno.

A questo punto, tra i molti messaggi di supporto dei fan, ne sono comparsi alcuni ironici secondo i quali la relazione è destinata a finire. Si riferiscono al fatto che, molto spesso, se ci si tatua il nome del proprio amore sul corpo è come una ‘condanna’ alla fine della propria storia. Ovviamente sono solo battute, ma a quanto pare la diretta interessata ha risposto infastidita:

“Matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita. non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò per sempre riconoscente indipendentemente da come andrà la nostra storia d’amore. Non sapete nulla e mai lo saprete”.

Il tatuaggio di Mew dedicato al fidanzato Matthew

Ovviamente tutti noi ci auguriamo che la relazione tra Mew e Matthew possa continuare ancora a lungo. Vedremo che anche il cantante deciderà di tatuarsi il nome della fidanzata sul proprio corpo. Ovviamente vi terremo aggiornati con tutti gli eventuali sviluppi.