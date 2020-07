1 In un’intervista Francesca Cipriani confida di aver chiesto a Can Yaman di andare a cena con lei. L’ex Pupa ci prova con l’attore turco

Francesca Cipriani non finisce di stupire. Dopo aver dichiarato tranquillamente di essere stata casta per tanto tempo, l’ex Pupa ora sembra essere intenzionata finalmente ad innamorarsi. Sembra proprio che la bionda opinionista abbia già le idee piuttosto chiare. In un’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5, ha confidato agli ascoltatori di essersi presa una bella cotta per Can Yaman. E come darle torto, aggiungiamo noi!

Can Yaman è l’attore del momento. Il turco in queste settimane sta tenendo compagnia al pubblico di Canale 5 grazie alle puntate di Daydreamer che lo vedono protagonista, mentre parallelamente in Turchia va in onda la prima stagione di Mr. False, che potrebbe approdare anche nella rete del Biscione la prossima estate.

Ma torniamo a Francesca Cipriani. Quest’ultima ci prova e si dice intenzionata ad invitarlo a cena. Ecco cosa ha raccontato a proposito della sua vacanza in Puglia:

“Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima… poi tornerò a Milano per questioni di lavoro”.

Successivamente alla domanda sull’amore, per cui non sembra essere granché fortunata, Francesca Cipriani ha rivelato:

“L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile”.

E ancora Francesca Cipriani ha spiegato cosa l’ha colpita di Can Yaman, ammettendo poi di averlo invitato a cena, senza successo:

“Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”.

Ma non è stato l’unico volto noto ad aver fatto breccia nel cuore di Francesca Cipriani. L’ex Pupa, infatti, in passato si era invaghita di un altro attore…