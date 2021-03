1 Francesca Cipriani contro Miryea Stabile

Gli appuntamenti con L’Isola dei Famosi proseguono e nella serata di ieri abbiamo potuto assistere alla seconda diretta della settimana. Gli animi cominciano a scaldarsi tra i naufraghi, ma anche con gli opinionisti. Basti pensare, per esempio, a Tommaso Zorzi che ha domandato ad Akash Kumar chiarimenti sulla storia dei nomi e la risposta di quest’ultimo. Tra le altre cose, poi, abbiamo visto anche l’entrata in scena di Miryea Stabile che a molti ha ricordato Francesca Cipriani.

La giovane concorrente ha preso parte a vinto la più recente edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La sua popolarità è talmente aumentata, quindi, che gli autori le hanno proposto di entrare nel cast. Una volta sull’elicottero, prima di buttarsi in acqua, per via dei comportamenti assunti, gli utenti di Twitter hanno subito fatto un collegamento con la showgirl. Anche quest’ultima, infatti, è stata naufraghi in una delle passate edizione e la sua presenza è diventata iconica.

Francesca Cipriani, probabilmente essendo d’accordo con le opinioni del pubblico, ha voluto condividere un video contro Miryea Stabile. Qui sotto, infatti, possiamo sentire quello che viene detto.

Francesca Cipriani condivide un video contro Miryea Stabile #isola pic.twitter.com/tzxL4HGylC — disagiotv (@disagio_tv) March 19, 2021

E comunque, per dire una cosina sulla Pupa lì, de La Pupa e il Secchione… Amore, una Cipriani a L’Isola dei Famosi c’è già stata. Mi dispiace.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che Miryea Stabile sia molto simile, nei modi, a Francesca Cipriani? In caso di sviluppi su questa storia non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news sul reality e non solo.