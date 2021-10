1 Il tatuaggio di Joele Milan

Come sappiamo pochi giorni fa Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne, per aver tentato di approcciarsi con la sua corteggiatrice Ilaria Melis al di fuori del programma. Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato, e proprio l’ex tronista a Fanpage ha raccontato cosa è successo dopo che Maria De Filippi l’ha cacciato dal dating show. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Tina e Gianni sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”.

Poco fa tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Sui social infatti Joele Milan ha svelato di essersi tatuato sulla gamba un trono distrutto, come in riferimento a quanto accaduto a Uomini e Donne. Questo il tatuaggio dell’ex tronista:

Nel mentre Joele ha anche raccontato cosa è accaduto con Ilaria Melis dopo l’addio al dating show. Rivediamo le sue dichiarazioni.