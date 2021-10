Sophie Codegoni spoilera il nome di una nuova possibile concorrente?

1 Lo spoiler di Sophie Codegoni

In questi giorni Sophie Codegoni è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi e ha accusato Soleil Sorge di essere gelosa del suo rapporto con l’imprenditore partenopeo. In puntata così i tre hanno avuto modo di avere un forte confronto, durante il quale non sono mancate frecciatine. Ma non solo. Poco dopo infatti Sophie ha anche parlato duramente del suo ex fidanzato Matteo Ranieri, svelando in che modo è stata lasciata. Le sue dichiarazioni naturalmente non sono passate inosservate e di certo il pubblico si chiede già se tra i due ci sarà un faccia a faccia nei prossimi giorni. In queste ore però è accaduto qualcosa che sta facendo chiacchierare i social.

Come svelano alcuni utenti su Twitter e come riporta anche Blogtivvu, sembrerebbe che Sophie Codegoni abbia spoilerato il nome di una nuova possibile concorrente del Grande Fratello Vip 6. Non è escluso infatti che nelle prossime settimane, così come accaduto negli anni passati, nuovi Vipponi possano varcare la porta rossa. Proprio l’ex tronista dunque, sempre stando agli utenti di Twitter, avrebbe affermato di conoscere una nuova possibile concorrente, e quando gli altri inquilini hanno chiesto di chi si trattasse, la Codegoni avrebbe affermato:

“L’ex di Chiofalo”.

Secondo Sophie Codegoni dunque la nuova possibile concorrente del Grande Fratello Vip 6 sarebbe nientemeno che Antonella Fiordelisi! A far insospettire il web tuttavia è stata anche l’influencer Roberta Carluccio, che sui social, dopo aver condiviso una storia proprio di Antonella in cui le domandava quando si sarebbero potute vedere, ha replicato affermando: “Prima che ‘sparisci'”.

Che dunque Antonella Fiordelisi sia una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche ora, quando Sophie è stata duramente attaccata da un’altra ex tronista di Uomini e Donne, che lei conosce molto bene.