1 Lo scherzo a Giucas Casella

I concorrenti dei GF Vip ieri hanno voluto animare un po’ la serata e per farlo hanno deciso bene di organizzare uno scherzo ai danni di Giucas Casella. Tutti o quasi, da Francesca Cipriani per passare a tutti gli altri erano complici di questa messa in scena. Ma cosa è successo? Partiamo per ordine.

L’idea inizialmente è nata da Sophie Codegoni che ha coinvolto fin da subito una delle sorelle Selassié, ovvero Jessica. Il primo pensiero era quello di fare qualcosa durante la nottata, ma l’intervento di Aldo Montano ha modificato le cose. Lo sportivo ha così proposto ai suoi compagni di fare una burla al loro amico Giucas Casella: appena si accende una sigaretta, tutti dovevano correre a nascondersi in magazzino.

Aldo Montano ha così convinto l’illusionista ad aspettare in giardino mentre gli teneva la sigaretta accesa, che si fuma. A quel punto tutti sono scappati a nascondersi. La prima cosa che fanno è far uscire Manuel Bortuzzo, anche lui complice della faccenda, che avrebbe un po’ depistato le idee del povero Giucas. Mentre tutti gli altri, come Francesca Cipriani e non solo si sono nascosti. Sophie invece ha avuto il compito di allarmare l’illusionista e i pochi compagni rimasti di non trovare i vipponi.

A quel punto è uscito Alex Belli che con aria spiazzata dice di non avere la minima idea di ciò che sta succedendo. Poco dopo sono arrivate le sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié che hanno informato Giucas e tutti gli altri di una squalifica ai danni di Francesca Cipriani (e non solo) per aver violato il regolamento.

Pian piano, poi, sono spuntati fuori tutti i concorrenti che hanno così portato avanti il divertente teatrino, con una Francesca Cipriani così nella parte da fingere di piangere a dirotto disperata e il povero Giucas Casella lì a consolarla. Continua…