1 Le parole di Tina Cipollari contro la Cipriani

Durante la puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto fare quattro chiacchiere anche con Francesca Cipriani. Nel corso della conversazione, ad un certo punto le ha mostrato un commento di Tina Cipollari sul suo conto. L’opinionista di Uomini e Donne, come mostrato dal video sotto, avrebbe apostrofato la gieffina con un secco “Che ridicola”.

Parole che hanno sorpreso non poco Francesca Cipriani, la quale si è detta totalmente ignara di questa possibile antipatia da parte dell’ex moglie di Kiko Nalli. Tra l’altro sostiene come in realtà Tina pensi l’esatto opposto e che quel commento le è stato consigliato da qualcuno, senza però fare nomi. Questo il lungo discorso raccolto da Biccy e che potete ascoltare nel video sottostante:

“Non è Tina, non è lei. Perché io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. No Alfonso, guarda, quella cosa non l’ha scritta lei. Nel senso che non può essere”, ha detto Francesca Cipriani sicura. Poi ha proseguito ancora:

“Io l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso le stesse cose di lei. Non me la prendo assolutamente per questo, perché sono andata avanti con il pensiero ed ho capito da dove arriva la fonte. In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico, ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.

Francesca ha le idee chiare: quel commento non è stato scritto davvero da Tina… #GFVIP pic.twitter.com/JbHi1mGXvt — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2021

Le parole di Tina Cipollari sembrano aver turbato non poco Francesca Cipriani, la quale poco dopo la puntata è tornata a parlarne…