Francesca De André finisce in ospedale dopo aver scambiato il detersivo per yogurt!

Sui social Francesca De André, ancora molto provata, ha raccontato ciò che le è successo. Secondo il racconto l’ex gieffina pare abbia bevuto del detersivo convinta fosse yogurt. Poi la corsa in ospedale: “Ho rischiato di morire”, ma fioccano critiche contro di lei.

Francesca De André scambia il detersivo per yogurt

Per alcuni sembrerà assurdo, ma a quanto pare è ciò che è successo! L’incidente domestico che ha visto protagonista Francesca De André poteva finire davvero male. L’ex concorrente del GF è finita in ospedale a causa di un episodio che si sarebbe verificato nelle scorse ore. Cosa è accaduto?

Nel suo profilo Francesca De André ha raccontato di aver ingerito del detersivo per sbaglio, con la convinzione si trattasse di yogurt. Ciò ha dunque comportato poi il suo ricovero in ospedale. Ma partiamo per ordine.

Francesca De André si trovava nella sua casa di Milano in compagnia di amici. Ed è proprio qui che si sarebbe verificato il fatto: «A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi», ha detto rivolgendosi ai follower.

In seguito la De André ha continuato, mostrandosi in un lettino presente al pronto soccorso: «Forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale».

Nel suo racconto Francesca De André non è entrata nei particolari e non ha spiegato com’è arrivata a scambiare il detersivo (per errore ovviamente) con lo yogurt. Ma è consapevole che questo le sarebbe potuto costare la vita, dato che il liquido avrebbe potuto perforarle gli organi interni:

«Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, l’intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi. Mi sento di dire state attenti…soprattutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso…é un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa».

Nonostante i numerosi messaggi di pronta guarigione, Francesca De André è stata anche motivo di dure critiche da parte degli utenti. Tra chi non crede minimamente al racconto e chi, invece, sostiene che avrebbe dovuto fare molta più attenzione e magari evitare di trascorrere così tanto tempo sui social.

Al momento Francesca De André ha preferito non rispondere ai commenti critici, ma non è escluso possa farlo nei prossimi giorni.