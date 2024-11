“Fanno qualche ospitata e si salutano”, Maria Vittoria non ha dubbi sulla neo coppia del GF formata da Shaila e Lorenzo.

GF, Maria Vittoria spara a zero su Shaila e Lorenzo

Al GF l’aria è piuttosto frizzantina! A seguito della bordata in chiacchiera con Helena Prestes, Maria Vittoria Minghetti non si è risparmiata nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nel corso di una conversazione in stanza da letto in compagnia di Javier Martinez e Amanda Lecciso, il medico estetico è andata dritta al punto.

Già nel post puntata di lunedì, Maria Vittoria era stata piuttosto dura contro la neo coppia, sostenendo di essere certa che i due abbiano un copione e che stiano recitando una parte tra le mura della Casa del GF. La Minghetti non crede affatto al loro amore e ha portato alla luce diverse perplessità, anche a costo di risultare antipatica o troppo pungente.

Così durante una conversazione con i suoi compagni del GF in camera, Maria Vittoria ha analizzato il tutto. E proprio il fatto che Shaila e Lorenzo non riescano a contenersi, sono soggetti a delle critiche da parte degli altri inquilini. La gieffina non crede a niente di tutto questo e ha ribadito:

«Prima o poi, la finzione viene fuori e tutti i nodi vengono al pettine e vi assicuro che, quando questo programma finirà e magari loro staranno ancora insieme, quando escono fanno il giro di qualche trasmissione, di Verissimo e poi si danno una di quelle pedate e via!», ha detto la concorrente del GF.

Le parole di Maria Vittoria al GF sono state ovviamente motivo di discussione sui social e il web si è totalmente spaccato in due. Sicuramente si tratta di affermazioni che aggiungono altra carne al fuoco alle tante critiche di questi giorni che Shaila e Lorenzo hanno ricevuto.