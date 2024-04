Francesca De André, il primo commento dopo la condanna al suo ex fidanzato

NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2024

Grande Fratello

Francesca De André, a distanza di poche ore dalla notizia in merito alla sentenza data all’ex fidanzato, ha commentato i fatti. Ecco che cosa ha detto a La Nazione.

Le parole di Francesca De André

Questa mattina è stato annunciato che l’ex fidanzato di Francesca De André è stato condannato con una sentenza di primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione a causa di “lesioni personali e maltrattamenti“. Così si legge su Il Tirreno per quanto riguarda l’udienza conclusiva che si è tenuta ieri nell’aula collegiale del tribunale di Lucca.

A intervenire è stata anche la diretta interessata dopo essere stata interpellata da La Nazione. L’ex concorrente del Grande Fratello ha affermato di non essere per nulla soddisfatta della sentenza e non ha intenzione di fermarsi qui. Come riporta anche il sito Coming Soon, infatti, ha dichiarato:

“Una condanna troppo lieve secondo me. Faremo appello e procederemo anche in sede civile. Non finisce qui“.

La storia con l’ex fidanzato ha avuto inizio nel 2019 per poi andare avanti anche durante la partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello. Sono stati diversi gli episodi di maltrattamento che ha denunciato la protagonista di questa triste storia. Uno di questi sarebbe molto recente e risalirebbe all’aprile del 2022: in tale occasione avrebbe anche riportato delle ferite giudicate guaribili in 21 giorni.

L’accusa aveva chiesto quattro anni di reclusione, mentre la difesa l’assoluzione totale del proprio assistito. Alla fine il giudice ha optato per la condanna di cui abbiamo parlato poc’anzi con l’aggiunta di una provvisionale di 15mila euro verso la parte lesa.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda da parte della De André.