NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Aprile 2024

In attesa della partenza della nuova edizione de La Talpa, sul web iniziano a spuntare i nomi dei primi possibili concorrenti del reality show.

Chi ci sarà a La Talpa?

In questi ultimi mesi si è molto parlato del ritorno de La Talpa. Come tutti sappiamo da diverso tempo Mediaset ha acquistato i diritti del celebre reality show, che tuttavia a oggi non è ancora tornato in onda. Da qualche giorno però si mormora che in autunno la trasmissione farà ritorno su Italia 1 e che di recente siano iniziati i preparativi delle nuove puntate. Attualmente però si sa ancora molto poco della prossima edizione, nonostante in rete ci siano già diversi rumor. Solo nelle ultime ore si è infatti parlato di importanti novità che riguardano lo studio, che per la prima volta potrebbe essere definitivamente eliminato.

Adesso come se non bastasse sono spuntati i nomi dei primi possibili concorrenti. Stando a quanto svela Il Sito, pare che la produzione del reality abbia contattato alcuni volti celebri per il ritorno del programma. Secondo il portale gli autori avrebbero messo gli occhi su Oriana Marzoli, che solo lo scorso anno è stata protagonista del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Tra i nomi emersi ci sono anche quelli di Gianni Sperti, Cricca (concorrente di Amici 22) e Kyshan Wilson, Kubra di Mare Fuori.

Attualmente però si tratta di indiscrezioni e non c’è alcuna conferma in merito al fatto che i quattro possano far parte del cast di concorrenti de La Talpa. Il Sito nel mentre annuncia anche che in lizza per la conduzione del reality show ci sarebbero Ilary Blasi e Alvin, che dopo l’addio a L’Isola dei Famosi potrebbero mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Ma cosa accadrà dunque e chi farà parte del cast del reality show? Non resta che attendere per saperne di più.