Francesca Fagnani fa il colpaccio: Stefano De Martino sarà il primo ospite della nuova stagione di Belve

Debora Parigi | 7 Agosto 2023

Stefano De Martino primo ospite di Francesca Fagnani a Belve

Il programma Rai Belve, condotto da Francesca Fagnani, ha avuto nella scorsa stagione televisiva un enorme successo, tanto da guadagnarsi la prima serata dopo una prima edizione in seconda serata. Tanti sono stati gli ospiti, anche impossibili, che la condutrtrice ha avuto nel suo studio. Ricordiamo ad esempio Anna Oxa che, durante Sanremo, non aveva rilasciato alcuna intervista. E con la nuova edizione è arrivato già il primo grande colpo: Stefano De Martino.

Ebbene sì, il primo ospite annunciato della prossima edizione di Belve è il noto conduttore Rai, nonché ex ballerino uscito da Amici e persona spesso al centro del gossip. A dare la notizia, che quindi può essere considerata certa, è stata proprio Francesca Fagnani che lo ha annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Viste le ultime notizie che lo riguardano, Stefano De Martino avrà molto di parlare della sua vita privata. Le domande riguardanti Belen Rodriguez non mancheranno di certo, inoltre potrebbe esserci anche spazio per quanto riguarda il passato con Emma Marrone. Sicuramente parlerà anche di lavoro e carriera visto che per la prima volta avrà un suo one man show che andrà in onda il 14 e il 21 dicembre e che si chiamerà De Martino show.

Ma chi saranno gli altri ospiti di Belve? Da un po’ si vocifera sulla presenza di Barbara D’Urso visto il suo addio inaspettato a Mediaset e molte polemiche che si sono create intorno a questa scelta. In tanti, infatti, si aspettano che la conduttrice racconti finalmente per filo e per segno cosa è accaduto. E quando circolò la notizia di una sua probabile presenza a Belve la Fagnani disse: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”. Insomma, da tempo la vorrebbe nel suo programma e speriamo davvero di vedere anche lei ospite, magari proprio della prima puntata.