Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Temptation Island

Andiamo a scoprire che lavoro fa Perla Vatiero

Senza dubbio una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island è stata Perla Vatiero. Come è noto infatti l’ex volto del reality show di Canale 5 ha partecipato al programma insieme all’ormai ex fidanzato Mirko Brunetti, e il loro viaggio nei sentimenti ha appassionato tutto il pubblico. Tuttavia le cose tra i due come sappiamo non sono andate nel migliore dei modi. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Perla e Mirko hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, e hanno così lasciato la trasmissione separati. Ma non solo. Sia la Vatiero che Brunetti infatti hanno deciso di uscire da Temptation con i single Igor e Greta e sembrerebbe che entrambe le frequentazioni stiano proseguendo nel migliore dei modi.

Di certo in queste settimane si è a lungo discusso di Perla, e in molti hanno indagato sulla sua vita privata. Ma vi siete mai chiesti che lavoro fa la Vatiero? Ecco cosa abbiamo scoperto. L’x protagonista di Temptation Island è laureata in in Scienze Motorie, tuttavia lavora anche nel campo e-commerce. Perla infatti ha un negozio di abiti online, e proprio sui social sponsorizza la sua attività.

In queste ore nel mentre Mirko Brunetti ha risposto alle domande dei fan su Instagram, quando a un tratto una delle sue risposte ha attirato l’attenzione del web. Pare infatti che Mirko abbia voluto lanciare una frecciatina alla sua ex fidanzata Perla Vatiero. Queste le dichiarazioni di Brunetti, che non sono passate affatto inosservate:

“Se mi pento di qualcosa o se farei qualcosa in maniera diversa? Per come mi vedo a oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema”.