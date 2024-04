Chi è Ilenia Pastorelli? Età, vita privata, fidanzato e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Chi è

Abbiamo conosciuto Ilenia Pastorelli per la prima volta nella Casa del Grande Fratello nel lontano 2011. Ma da quel tempo di strada ne ha percorso tanta tra cinema e TV. Cosa sappiamo di lei? Ecco chi è l’attrice tra età, vita privata, carriera, fidanzato e dove seguirla su Instagram.

Chi è Ilenia Pastorelli

Nome e Cognome: Ilenia Pastorelli

Data di nascita: 24 dicembre 1985

Luogo di nascita: Roma

Età: 38 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice

Fidanzato: Non sappiamo se Ilenia è o meno fidanzata

Profilo Instagram: @ileniapastorelli

Ilenia Pastorelli età, altezza e biografia

Quanti anni ha la Pastorelli e qual è il suo nome? Ilenia Pastorelli, ex concorrente del Grande Fratello e oggi stimata attrice, è nata a Roma il 24 dicembre 1985. Il suo segno zodiacale è il Capricorno, mentre l’età oggi è di 38 anni.

Sappiamo qual è l’altezza di Ilenia Pastorelli? L’attrice dovrebbe essere alta circa 1 metro e 77 centimetri. Non sappiamo il peso.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi sappiamo che ha frequentato il liceo classico Platone di Roma. Fin dall’età di otto anni ha intrapreso lo studio della danza classica all’Accademia nazionale. Poi pian piano si è fatta largo come modella, è arrivata l’avventura al GF e, infine, oggi è attrice e conduttrice.

Vita privata

Della vita privata di Ilenia Pastorelli cosa possiamo dire? Chi sono i genitori e chi è è la mamma di Ilenia Pastorelli? Riguardo alla famiglia sappiamo che suo padre si chiama Luigi e che dopo la separazione dei genitori (avvenuta quando aveva 12 anni), ha vissuto con la madre.

Oggi Ilenia Pastorelli ha un fidanzato? A questa domanda al momento non sappiamo rispondere. L’attrice è molto riservata e oggi non sappiamo dirvi se sia o meno fidanzata. Sappiamo però che nella Casa del GF ha conosciuto il rugbista romano Rudolf Mernone. Nata come un’amicizia, la loro si è trasformata poi in una relazione. Non molto tempo dopo, però non è andata a buon fine la loro storia.

Dove seguire Ilenia Pastorelli: Instagram e social

Se volete restare sempre aggiornati sui progetti di Ilenia Pastorelli, non dovete fare altro che seguirla sui social. È molto attiva sui suoi profili e ha degli account, per esempio, su Instagram e su Threads.

Nelle piattaforme ama raccontare del suo lavoro.

Carriera

Cosa ha fatto Ilenia Pastorellli in carriera? A seguito di alcune esperienze da modella, la notorietà è arrivata grazie al Grande Fratello nel 2011, dov’è arrivata in semifinale.

Con determinazione e impegno, la Pastorelli ha continuato a studiare per diventare attrice e nel 2015 l’abbiamo ritrovata accanto a Luca Marinelli e Claudio Santamaria nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti. Grazie al ruolo di Alessia, una ragazza fragile vittima di abusi, ha ottenuto il David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista.

Poi altre importanti soddisfazioni sono arrivate grazie a Benedetta follia, film di Carlo Verdone nel 2018, che le è valso diversi riconoscimenti. Sempre nel 2018 ha preso il ruolo in Cosa fai a Capodanno, dove tra gli attori è presente anche Luca Argentero.

Tra le altre soddisfazioni della carriera di Ilenia, menzioniamo anche Brave ragazze con Serena Rossi e Ambra Angiolini. Poi nel 2021 è stata protagonista del film Quattro metà e di C’era una volta il crimine. Nel 2022 ha avuto il piacere di recitare come protagonista nel film di Dario Argento, Occhiali neri.

Nel 2024 ritroviamo Ilenia Pastorelli ospite di Belve, trasmissione di Francesca Fagnani.

Grande Fratello

La prima vera esperienza televisiva per Ilenia Pastorelli è arrivata grazie al GF. Più precisamente il Grande Fratello 12 nel 2011. L’ex gieffina è rimasta nella Casa più spiata per ben 154 giorni.

È uscita dal reality a un passo dalla finale.

Il Cantante Mascherato

Successivamente dopo averla vista in Stracult su Rai 2 nel 2016, in Danza con me nel 2019 (su Rai 1 stavolta) e poi su Canale 5 nel 2019 nel concerto evento Adrian Live – Questa è la storia…., per Ilaria Pastorelli si è aperta la strada de Il Cantante Mascherato.

Nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci nel 2020 ha avuto il ruolo di giurata.

Viva Rai 2

Nel 2023 Ilenia ha avuto modo di essere ospite e protagonista di alcuni sketch nel programma di Rosario Fiorello, Viva Rai 2.

GialappaShow

Su TV8 nel 2024 è giunta una bella opportunità lavorativa con GialappaShow per l’attrice! Qui nel ruolo di co-conduttrice.

Film con Ilenia Pastorelli

La prima apparizione nei film per Ilenia Pastorelli è arrivata nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot (2015). Successivamente due anni più tardi ha recitato in Niente di serio, mentre nel 2018 in Benedetta follia e Cosa fai a Capodanno.

È la volta del 2019 quando la Pastorelli ha preso parte alle pellicole Non ci resta che il crimine e Brave ragazze. Dopo due anni, invece, ha preso parte a E noi come stronzi rimanemmo a guardare, Io e Angela e Quattro metà. Al 2022 risalgono invece Occhiali neri e C’era una volta il crimine.

Infine al 2023 Da grandi e Lo sposo indeciso che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno.

Grazie ai progetti a cui ha preso parte in questi anni di carriera, Ilenia Pastorelli ha anche ricevuto dei premi e riconoscimenti importanti. Pensiamo al David di Donatello nel 2016 o al Premio Virna Lisi e non solo!

Citiamo tra gli altri anche dei video musicali. Oltre a quello dedicato alla sua canzone, ha avuto modo di farsi notare in quello di Biagio Antonacci per il brano One day (tutto prende un senso).

Canzone di Ilenia Pastorelli

Nel 2016 la Pastorelli ha pubblicato una canzone dal titolo La ballata di Hiroshi.