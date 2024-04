NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2024

Belve

Francesca Fagnani avrebbe detto di no a un celebre personaggio che si sarebbe proposto per un’intervista a Belve

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, pare che un personaggio molto discusso del momento si sarebbe proposto per un’intervista a Belve. Tuttavia Francesca Fagnani avrebbe detto di no.

Il retroscena su Francesca Fagnani e Belve

In queste settimane su Rai 2 sta andando in onda la nuova edizione di Belve che sta ottenendo un successo strepitoso. Anche quest’anno Francesca Fagnani è riuscita ad accaparrarsi ospiti di prim’ordine, che puntata dopo puntata si stanno raccontando senza filtri e senza censure. Il colpaccio è stato segnato senza dubbio con Fedez, che qualche giorno fa ha rivelato i retroscena della crisi con Chiara Ferragni, svelando cosa è accaduto tra loro. Attualmente sono ancora due le puntate previste quest’anno, durante le quali non mancheranno i colpi di scena. Nell’attesa però nelle ultime ore un gossip si è fatto largo sul web.

Stando a quanto riporta Dagospia, sembrerebbe che un celebre personaggio, uno dei più discussi del momento, si sarebbe offerto tramite persone a lui vicine per partecipare a Belve. Non è la prima volta del resto che qualcuno si offre di essere intervistato da Francesca Fagnani, che spesso ha accolto le richieste dei Vip. Stavolta però, secondo il noto portale, la conduttrice avrebbe risposto di no. Di chi parliamo? Di Roberto Vannacci. Questo quanto si legge in merito:

“Gira voce che Roberto Vannacci si sia beccato un bel no da Francesca Fagnani. Il discusso Generale si sarebbe proposto, attraverso persone a lui vicine, per un’intervista a Belve. Fagnani avrebbe risposto: ‘No grazie'”.

Ovviamente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo come siano andate in realtà le cose. Francesca Fagnani intanto con la sua professionalità sta contribuendo ancora una volta al meritato successo di Belve, che senza dubbio è uno dei programmi più amati e seguiti del momento.