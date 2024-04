NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Belve

In queste ore si è sparsa la voce che Francesca Fagnani avrebbe negato un’intervista a un noto personaggio che si sarebbe proposto per Belve. Dopo le accuse del web però la conduttrice rompe il silenzio.

Interviene Francesca Fagnani

Siamo nel pieno della nuova edizione di Belve e settimana dopo settimana Francesca Fagnani sta registrando numeri da capogiro. Anche stavolta infatti il fortunato programma in onda su Rai 2 sta ottenendo un enorme successo, dovuto non solo agli ospiti di spicco ma anche e soprattutto al talento della conduttrice, ormai amatissima dal grande pubblico. In queste ore però la Fagnani è finta al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a rivedere perché. Secondo Dagospia, Francesca avrebbe negato un’intervista a Roberto Vannacci, che si sarebbe proposto per partecipare a Belve. Questo quanto si legge in merito sul sempre ben informato portale:

“Gira voce che Roberto Vannacci si sia beccato un bel no da Francesca Fagnani. Il discusso Generale si sarebbe proposto, attraverso persone a lui vicine, per un’intervista a Belve. Fagnani avrebbe risposto: ‘No grazie’”.

La notizia ben presto ha fatto il giro del web e come era prevedibile alcuni leoni da tastiera hanno iniziato a criticare la scelta di Francesca Fagnani, che così poco fa è stata costretta a intervenire sui social. La conduttrice infatti, rispondendo a chi l’ha accusata di censura, ha replicato senza peli sulla lingua: “Si può scegliere chi intervistare, fortunatamente, diverso è cancellare contratti già fatti signora mia”.

Nel mentre martedì sera andrà in onda la quarta puntata della nuova edizione di Belve, durante la quale non mancheranno le emozioni. Tra gli ospiti della Fagnani infatti troveremo Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy, pronte a raccontarsi senza filtri. Ma cosa accadrà in studio? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Rai 2 alle 21.30.