NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Tornato sui social dopo aver abbandonato L’Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli risponde alle domande dei fan e rivela la verità sulla lite avuta con Francesco Benigno in Honduras.

Peppe Di Napoli rompe il silenzio

Pochi giorni fa, a sorpresa, Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. A causa di problemi fisici infatti il naufrago, che nel mentre ha iniziato ad accusare anche la mancanza della sua famiglia, ha abbandonato ufficialmente il reality show di Canale 5, a distanza di 10 giorni dall’inizio della sua avventura. Poco dopo l’annuncio del ritiro, Peppe ha fatto anche ritorno sui social e ha così volto ringraziare tutti coloro che l’hanno supportato in questa difficile avventura. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me”.

Nel mentre in queste ore Di Napoli sta rientrando in Italia e nell’attesa di riabbracciare finalmente sua moglie e i suoi figli ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Un fan ha infatti chiesto all’ormai ex naufrago di raccontare cosa è accaduto con Francesco Benigno. I fan del reality show sanno bene infatti che tra i due c’è stata una dura discussione e così adesso Peppe Di Napoli ha rivelato la verità sulla lite con l’attore, affermando: “In un momento di tensione può capitare, ma da persone adulte abbiamo subito chiarito”.

Insomma sembrerebbe che tra Peppe e Francesco non ci siano tensioni in corso e che i due ex naufraghi abbiano avuto di chiarirsi dopo la lite a L’Isola dei Famosi.