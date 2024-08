In una recente intervista Francesca Fagnani ha svelato le carte e dichiarato che sogna come ospite un volto di Mediaset

In attesa della nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani si è esposta e ha ammesso che le piacerebbe molto avere un volto Mediaset come ospite della sua trasmissione. Per questo ha lanciato un appello all’azienda. Sarà accontentata e di chi si tratta?

Francesca Fagnani presto tornerà su Rai 2 con la nuova stagione di Belve. La conduttrice in attesa di riprendere il suo posto nel palinsesto per la prossima stagione, si sta concedendo un po’ di relax ed è impegnata peraltro con la presentazione del suo libro Mala. Roma criminale, in programma il prossimo 21 agosto a Cortina.

Nel frattempo però Francesca Fagnani è stata intervistata dal settimanale Chi, dove ha parlato della sua trasmissione. Alla domanda “Chi vorrebbe come ospite a Belve?“, la presentatrice non ha avuto alcun dubbio e ha fatto il nome di un suo collega. Nel dettaglio la conduttrice ha parlato di Alfonso Signorini, impegnato in quelle settimane con la nuova edizione del Grande Fratello:

“Chi vorrei come ospite? Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello a Mediaset: ‘E su, che vi costa liberarlo per una sera?’“, ha dichiarato Francesca Fagnani. Vedremo dunque se questo appello rivolto all’azienda del Biscione sarà accolto.

Tra l’altro Afonso Signorini già in passato è stato ospite di Belve, dunque per lui potrebbe trattarsi di un gradito ritorno alla corte della padrona di casa, Francesca Fagnani.

Nell’intervista al settimanale Chi, peraltro, la presentatrice ha ricordato il suo debutto nel 2018 su Nove e quanto negli ultimi anni la trasmissione sia diventata sempre più popolare. La Fagnani ha precisato che non ha mai voluto degli ospiti che andassero lì per pubblicizzare qualcosa, bensì per raccontarsi a 360°.

Riguardo alle sue interviste, invece, Francesca Fagnani ha detto che sono molto complesse, perché il suo intento è quello di far si che i suoi ospiti possano mettersi in gioco. Ciò che più preferisce è vedere la persona intervistata nella sua veste più umana.