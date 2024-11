Ieri sera nel corso della nuova puntata di Che Tempo Che Fa ad arrivare in studio è stata Francesca Manzini, che ha fatto una perfetta e simpaticissima imitazione di Simona Ventura.

Francesca Manzini diventa Simona Ventura

Non sono mancate le risate ieri sera nel corso della nuova puntata di Che Tempo Che Fa e senza dubbio a far divertire il pubblico è stata Francesca Manzini. Proprio la celebre comica infatti ha fatto una perfetta imitazione di Simona Ventura, che ha fatto sbellicare i telespettatori. Chi segue il programma di Fabio Fazio, sa bene che da anni proprio la celebre conduttrice è una delle ospiti fisse del Tavolo. Spesso dunque la presentatrice è protagonista di momenti esilaranti e solo qualche settimana fa ha cantato Tango insieme a Tananai, diventando virale sui social.

Ieri dunque ad arrivare in studio è stata anche la Manzini, che ha deciso di fare un’imitazione della Ventura, vestendosi anche allo stesso modo della conduttrice. Naturalmente il momento ha strappato un sorriso a tutto il pubblico di Che Tempo Che Fa e alcuni dei video sono diventati virali sul web.

La stessa Simona Ventura si è poi mostrata sui social insieme a Francesca Manzini, che ancora una volta è riuscita a conquistare tutti. Nel mentre in queste settimane la conduttrice si sta anche concentrando a pieno sul suo lavoro. Attualmente infatti Simona va in onda con la nuova edizione di Citofonare Rai 2, al insieme alla collega e amica Paola Perego.

Nel 2025 tuttavia la Ventura tornerà sul piccolo schermo con un adventure game che verrà trasmesso sempre sul secondo canale della rete pubblica. A oggi si sa ancora molto poco di questo nuovo, ma già attesissimo, progetto e di certo le aspettative non verranno deluse. Come ci stupirà dunque stavolta Simona? Non resta che attendere per scoprirlo.