Nel corso dell’ultima puntata di Affari Tuoi, Matteo e nonna Adriana accettano l’offerta del Dottore e perdono 300mila euro. Lei si addossa le colpe ma Stefano De Martino la consola.

Cosa è accaduto ad Affari Tuoi

Prosegue la nuova edizione di Affari Tuoi. Sono ormai trascorsi due mesi dalla partenza del game show e ormai possiamo senza dubbio affermare che quest’anno il programma in onda su Rai 1 è un vero successo. Stefano De Martino infatti sta convincendo sempre di più i telespettatori e sta portando a casa, sera dopo sera, risultati straordinari. Solo ieri intanto è andata in onda una nuova puntata, durante la quale non sono mancati dei colpi di scena inaspettati.

A giocare la sua partita è stato Matteo, concorrente della Liguria, che è stato accompagnato da una persona speciale: sua nonna Adriana. Fin dal primo momento il gioco si è rivelato essere particolarmente fortunato, al punto che i due sono arrivati in finale con due pacchi: quello da 10mila euro e quello da 300mila euro.

Prima di scoprire cosa contenesse il loro pacco però Matteo e nonna Adriana hanno ricevuto un’ultima offerta da parte del Dottore di Affari Tuoi. I due hanno così deciso di accettare 50mila euro e di tornare a casa con le tasche piene. A quel punto però è arrivata l’amara sorpresa. Il pacco di Matteo infatti conteneva proprio i 300mila euro e il giovane concorrente e sua nonna non hanno potuto fare a meno di nascondere la delusione.

Nonna Adriana infatti, addossandosi le colpe, ha affermato: “È colpa mia”. Pronto però l’intervento di Stefano De Martino, che consolando la donna ha dichiarato: “È stato merito tuo se ha vinto i 50 mila. Chi si accontenta gode”. Nonna e nipote hanno così lasciato lo studio con l’assegno di 50mila euro e di certo non dimenticheranno la loro esperienza all’interno del game show di Rai 1.