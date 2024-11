Dopo giorni di gossip, in queste ore sembrerebbe essere arrivata la conferma: dopo Temptation Island Giulia si è fidanzata con un amico dell’ex Mirco. Sui social intanto arriva la reazione di lei.

Giulia ritrova l’amore dopo Temptation Island

Mirco Rossi e Giulia Duranti sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti della coppia tuttavia non è terminato nel migliore dei modi e come sappiamo ha subito dei risvolti totalmente inaspettati, che hanno lasciato tutti senza fiato. Proprio Mirco infatti all’interno del villaggio si è avvicinato sempre più alla single Alessia e ha così deciso di lasciare il reality show con lei, mettendo un punto definitivo alla sua relazione con Giulia.

Anche un mese dopo la fine delle registrazioni, i due hanno confermato la decisione presa al falò. Ma non solo. Rossi e l’ex tentatrice hanno annunciato di aver iniziato una storia e in queste settimane si sono mostrati sui social complici e affiatati. A sorpresa però anche la Duranti, durante il faccia a faccia a Uomini e Donne, ha svelato di aver iniziato a conoscere un altro uomo, che tuttavia il suo ex fidanzato conosce molto bene.

Giulia infatti dopo Temptation Island ha iniziato a frequentare un amico di Mirco e lui stesso di recente ha confermato la notizia sui social. Nelle ultime ore come se non bastasse hanno iniziato a girare in rete alcune informazioni circa l’identità del nuovo amore della Duranti e così quest’ultima ha deciso di intervenire. Con un post sui social infatti Giulia ha affermato: “Non preoccupatevi di chi è, ma di come mi fa sentire”.

Sembrerebbe dunque che sia la Duranti che Rossi abbiano voltato pagina e che siano concentrati sulle loro nuove frequentazioni. Non resta che fare un grande in bocca al lupo agli ex protagonisti del reality show targato Maria De Filippi.