1 Un nastro unisce Francesca Michielin e Fedez

Come sappiamo quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2021 ci sono anche Francesca Michielin e Fedez. Il duo dopo le passate collaborazioni di successo ha deciso di tornare a cantare insieme, stavolta nel brano Chiamami Per Nome, che sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Tuttavia durante le due esibizioni sul palco dell’Ariston i telespettatori hanno notato come ad unire le aste dei microfoni dei due cantanti ci fosse un nastro. Ma qual è il significato di questo gesto? Scopriamolo insieme.

Il nastro di raso (bianco per la prima esibizione e rosa per la seconda), che Francesca Michielin e Fedez hanno portato sul palco per unire le loro aste rappresenta la distanza prevista dai protocolli di sicurezza attualmente in vigore. Alla fine della performance però i due cantanti annullano queste distanze, e si lasciano andare ad un lungo abbraccio. Nel mentre proprio la Michielin in merito a Chiamami Per Nome afferma:

“In Chiamami per nome raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una consapevolezza maggiore, sia a livello testuale che musicale, rispetto alle collaborazioni fatte in passato. Questa canzone mi emoziona molto, la vivo come un manifesto dell’anno appena passato, che ci ha messi tutti a dura prova. È un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale: una canzone d’amore, sì, ma anche universale, che ognuno può declinare un po’ come vuole”.

La canzone di Francesca Michielin e Fedez è attualmente una della favorite dal pubblico. Sarà Chiamami Per Nome a vincere Sanremo 2021? Non resta che attendere per scoprirlo.