Il fidanzato di Francesca Michielin

Prima era solo un rumor, poi è diventato realtà. Francesca Michielin sarà la conduttrice della nuova edizione di X Factor Italia. Andrà, quindi, a sostituire Ludovico Tersigni. Accanto a lei in giuria troveremo Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Lo show avrà inizio con la fase delle selezioni, in onda su Sky, a partire dal 15 settembre. Ormai manca sempre meno. Questa, però, non è l’unica novità nella vita della cantante. Francesca, infatti, sembrerebbe aver trovato l’amore.

Come riporta anche il profilo Instagram Pipol Gossip, infatti, la musicista veneta sembra molto innamorata del nuovo ragazzo. Secondo quanto riporta l’account lui si chiama Davide e lavora come osteopata. È anche un personal trainer ed è laureato in Scienze Motorie. Ecco quanto riporta Pipol:

Francesca Michielin innamoratissima! Ecco le foto delle sue vacanze con un nuovo amore. A pochi giorni dall’inizio del live di Xfactor 2022 che la vedrà per la prima volta alla conduzione dal prossimo 15 settembre, la cantante di Bassano del Grappa sta vivendo questa estate tra mare e montagna con un nuovo ragazzo, Davide, professione osteopata.

Nel post, inoltre, possiamo vedere una serie di fotografie che ritraggono l’artista in compagnia di Davide. Insieme, infatti, pare abbiano passato una bellissima estate. Vediamo, per esempio, mentre si abbracciano in montagna molto felici e sorridenti. Oppure mentre si fanno un selfie con alle spalle alcune mucche. O ancora al mare, con il tramonto sullo sfondo, il ragazzo prende in braccio Francesca e si scattano una tenera foto. I fan non potrebbero essere più che felici per lei. C’è chi ha commentato: “Bellissimi“, aggiungendo alcune emoticon di cuori rossi.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. I suoi follower, sicuramente, vorranno sapere come si sono conosciuti e com’è nato il loro amore. Seguiteci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.