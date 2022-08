Guendalina Tavassi, sua figlia Gaia in gara per Miss Italia (VIDEO)

La figlia di Guendalina Tavassi, Gaia, è in gara per Miss Italia. Ecco il video e a che punto è con le selezioni

La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia

Guendalina Tavassi è una delle ex naufraghe dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ha partecipato in compagnia del fratello Edoardo, il quale ha dovuto abbandonare la competizione a causa di un infortunio a un passo dalla finale. L’influencer, invece, ha deciso di non stare più in Honduras e rifiutare l’allungamento del contratto e quindi di fare ritorno in Italia. Oggi, ad ogni modo, si torna a parlare di sua figlia Gaia. Oggi ha diciotto anni e qualche settimana fa avevamo scritto di quanto volesse Rita De Crescenzo al suo compleanno:

Gaia, la figlia di Guendalina… Sono io come ospite. Tanto bello… Mi ha mandato l’invito Gaia e ci vado veramente con tutto il cuore. Me ne vado a Roma da Gaia. A quella ragazza le voglio bene veramente. Ci siamo sentite per un inverno intero. Un inverno intero… E niente, che vi devo dire…

Della figlia di Guendalina Tavassi, invece, oggi ne parliamo perché si sta facendo strada nelle selezioni per la prossima edizione di Miss Italia. Gaia ha solo diciotto anni e la sua bellezza pare stia conquistando il favore del pubblico e delle giurie. Pare, infatti, che in questo momento sia nella fase della semifinale. Nel video qui sotto vediamo il momento in cui viene annunciato il suo nome e sfila sulla passerella mentre tutti applaudono e la riprendono. In particolare la madre la inquadra con grande orgoglio.

La figlia di Guendalina Tavassi in gara per Miss Italia #guendalinatavassi #missitalia pic.twitter.com/J31Afgfe0B — disagiotv (@disagio_tv) August 25, 2022

Miss Italia verrà eletta in autunno. Dovrà passare ancora un po’ di tempo per scoprire chi saranno tutte le candidate delle varie regioni. E soprattutto per sapere se la figlia di Guendalina Tavassi sarà tra loro oppure no. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo.

