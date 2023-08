Stefano De Martino, via la fede e spunta un altro anello poi il like all’essere single

NEWS

Debora Parigi | 4 Agosto 2023

Stefano De Martino conferma l’ennesima rottura con Belen Rodriguez

Non che ci fossero ancora dei dubbi sulla fine (l’ennesima) della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma nel caso qualcuno non ne fosse convinto le azioni social del conduttore lasciano poco alle supposizioni. Prima c’è stato un like decisamente ambiguo e poi la fede al dito è sparita per essere sostituita da un altro anello.

Come molti utenti si sono accorti, Stefano ha messo il like su Instagram a un post della pagina Whoopsee. In pratica il titolo della notizia riportata dal portale era “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza“. E come detto De Martino ha lasciato il cuore a questo post. Ciò fa intendere che non solo conferma di essere single, ma che probabilmente la relazione non Belen non era felice (magari per entrambi).

Non finisce qui, però, perché sul suo profilo Instagram Stefano De Martino ha pubblicato una nuova foto mentre stava mangiando un dolce. Con la mano sinistra poggiata sul tavolo, subito i fan sono andati a controllare l’anulare sinistro. Non solo la fede non c’è più, ma è stata anche sostituita da un altro anello decisamente vistoso. Ma possiamo dirvi che è un gioiello dal grande valore affettivo per lui.

Qualcuno, infatti, ha commentato la foto di De Martino chiedendogli se quell’anello fosse di suo padre. Lui ha precisato che era del nonno che è venuto a mancare nel 2016. Stefano era molto legato a suo nonno e più di un anno fa a Domenica In aveva raccontato: “Mio nonno era molto ermetico, di poche parole, ma io ero il suo primo nipote e per questo c’era un rapporto speciale. Se n’è andato nel 2016, ho quasi rimosso la sua morte, provo ad esorcizzarla ma non siamo mai pronti ad accettarla perché nessuno ci insegna a gestirla. Faccio molta fatica a non emozionarmi, ma questo velo di malinconia che mi colpisce è direttamente proporzionale all’amore che ci lega ancora oggi. Spero di diventare un nonno all’altezza, come lui”.

Proprio lo scorso maggio riguardo la fede, invece, De Martino aveva detto al settimanale Oggi: “Questa è la terza che compro, sempre col nome di Belen inciso. Come fossero tre matrimoni diversi. Questa è l’ultima. Giuro“.