1 La gaffe di Francesca Michielin

Un periodo senza dubbio inteso questo per Francesca Michielin. Come sappiamo infatti la giovane cantautrice è stata scelta come conduttrice della nuova edizione di X Factor, che debutterà su Sky a partire dal 15 settembre. Ma non solo. Pochi mesi fa l’ex vincitrice del talent show ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera e dopo aver scritto il suo primo romanzo, Il Cuore è un Organo, ha anche rilasciato il suo nuovo singolo, Bonsoir, che anticipa il prossimo album di inediti. Come se non bastasse, proprio in occasione del suo decennale, Francesca ha annunciato le date del suo prossimo tour, che partirà a febbraio 2023 e si svolgerà nei teatri. In queste ore nel mentre la Michielin è anche tornata con la prima puntata della seconda edizione di Maschiacci, il suo seguitissimo podcast.

Numerosi impegni dunque per la cantautrice, e le sorprese potrebbero non essere finiti qui. Mentre attendiamo la prima puntata di X Factor intanto, in queste ore sui social del programma è stato rilasciato un video backstage con protagonista proprio Francesca. La produzione infatti ha chiesto alla Michielin di continuare il testo di alcune celebri canzoni, e tra esse c’era anche La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. La musicista così ha commesso una piccola gaffe, non ricordando il testo della hit di questa estate. Tuttavia c’è una spiegazione molto semplice.

La registrazione del video risale allo scorso giugno, quando La Dolce Vita era stata rilasciata soltanto da pochissimi giorni. Francesca Michielin dunque non ha avuto il tempo necessario per imparare a memoria il testo della canzone. I fan nel mentre attendono con ansia news sul disco della cantautrice, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

In questi giorni intanto Francesca è finita anche al centro del gossip. Pare infatti che la versatile artista abbia un nuovo fidanzato. Andiamo a rivedere cosa sappiamo in merito.